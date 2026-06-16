Sanidad cerrará hasta 599 camas en hospitales de Aragón este verano

El Gobierno de Aragón cerrará hasta 599 camas en hospitales de Aragón este verano, en una acción habitual durante las vacaciones debido a la bajada de actividad asistencial y a la menor demanda de usuarios. En total, el Salud dispone de en torno a 3.400 camas hospitalarias, por lo que las que dejarán de estar disponibles un 8,7% del total en los primeros días de junio yen la primera quincena de septiembre y un 17,6% en el mes de agosto.

Según han informado desde el Departamento de Sanidad, el número de cierres dependerá de la demanda asistencial, con un mínimo de 298 y un máximo de 599. La primera quincena de agosto será el momento en el que habrá menos camas hospitalarias operativas, ya que entonces es cuando se registra la menor actividad asistencial.

En concreto, en el hospital Miguel Servet se cerrarán entre 19 camas en junio y 217 en agosto, cunado es prevé registrar las cifras máximas. En el Clínico variarán entre 30 y 133, según la quincena estival, y en el Royo Villanova se verán afectadas 30 camas. En el Provincial (Nuestra Señora de Gracia) serán 61, y en el de la Defensa 40. Respecto al Sector III, se cierran 30 camas en el hospital Ernest Lluch de Calatayud.

Los cierres durante el verano también afectarán a la provincia de Huesca, donde está previsto que queden inoperativas 27 camas del hospital San Jorge (Huesca), 9 en el de Jaca, 5 en Santo Cristo de los Milagros y 30 en el de Barbastro. Además, en el Obispo Polanco de Teruel habrá 17 unidades afectadas.

Desde el Departamento de Sanidad defienden que se trata de una "adaptación temporal de la capacidad asistencial" que es "una medida de gestión planificada, habitual en los sistemas sanitarios en periodos como el verano o la Navidad". Informan de que la intención es "facilitar tareas de mantenimiento, optimizar la organización de los recursos y adecuar la actividad a la menor demanda propia de estas fechas y a las vacaciones regladas del personal", y aseguran que "en todo momento se garantiza la disponibilidad de camas y su reactivación inmediata si la situación asistencial lo requiere".

Desde la consejería señalan además que también se contempla la disponibilidad de camas adicionales como un recurso operativo, si bien "no suele ser necesario activarlo". La planificación asistencial se basa en el análisis de las series históricas de ocupación, lo que permite adecuar la capacidad a la demanda real y garantizar una respuesta eficaz sin necesidad de medidas extraordinarias.

Cierres del verano pasado

El verano pasado, el Salud cerró cerca de 700 camas hospitalarias, lo que provocó el malestar de los sindicatos, que denunciaron la situación, y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que acusó al Ejecutivo aragonés de llegar a un dato tan alto. Desde la DGA matizaron que eran 682 e insistieron en el mensaje que también han trasladado este año: que se trata de una planificación habitual en el periodo estival, en el que disminuyen los ingresos hospitalarios debido a las vacaciones.

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El dato de este año, un máximo de 599 cierres, es inferior al del año pasado (682) y similar al del verano de 2024 (596). En 2023 las cifras se acercaron a las de 2025, con más de 600 camas inoperativas.