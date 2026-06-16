¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Así se puede transmitir el virus

Los síntomas de la viruela del mono son parecidos a la gripe e incluyen los típicos dolores musculares, fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados. Y la típica erupción tan característica de la viruela, que en este caso suele comenzar por la cara para extenderse a otras zonas del cuerpo, sobre todo las palmas de las manos y las plantas de los pies.

En la provincia de Zaragoza se ha detectado un brote que ya deja 11 casos en el último mes y medio. Lo más frecuente es que los síntomas comiencen con el sarpullido cuando empieza a subir la fiebre. La erupción de la viruela del mono comienza en forma de manchas planas y rojas, que luego se convierten en ampollas que se llenan de pus, formando pústulas. Y los picores pueden provocar una comezón tan fuerte que el propio paciente acabe arrancando las costras lo que luego dejará cicatrices.

Cómo se contagia el mpox

El virus de la viruela del mono (MPXV por las siglas en inglés de Monkey pox virus) pertenece al género Orthopoxvirus, como la Variola Virus, y es zoonótico y endémico de África occidental y central.

Y en contra de lo que se puede deducir de su nombre, los que propagan esta enfermedad son sobre todo los ratones silvestres. Y en menos medida, algunos monos y ardillas.

En cuanto al contagio entre humanos, el virus ingresa al cuerpo a través de heridas de la piel, las vías respiratorias, los ojos, la nariz y la boca. La entrada de la enfermedad en Europa se relaciona con prácticas sexuales de personas que habrían viajado a África y después habrían tenido relaciones de vuelta a sus países de origen en Europa. Pero la viruela del mono se puede contraer también en otras situaciones de contacto físico continuado y prolongado, o a través del contacto con objetos contaminados: ropa de cama, vendajes, platos, etc.

Entre 7 y 14 días de incubación

El período de incubación puede oscilar entre 5 y 21 días, aunque en series de casos estudiados tanto en España como en otros países se ha estimado un promedio entre 7 y 10 días.

Entre 1 y 5 días después de la aparición de la fiebre se desarrollan lesiones, frecuentemente, en las zonas genital, perianal y perioral. Las lesiones pueden variar de tamaño. Los síntomas suelen durar entre 2 a 4 semanas.

Lesiones de viruela del mono en un hombre. / EPE

Los portadores del virus pueden contagiar la enfermedad desde que aparecen las primeras lesiones en la mucosa oral. La posibilidad de contagio se mantiene hasta que las lesiones se curan y se forma una nueva capa de piel. En este sentido, se recomienda a las personas infectadas que se aíslen hasta que las lesiones se hayan curado y por lo tanto deje de haber posibilidad de contagio, especialmente si se relacionan con personas inmunodeprimidas. La rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar posibles cadenas de transmisión.

Sin cuarentena

Los contactos estrechos no realizarán cuarentena, aunque deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla durante 21 días tras la exposición. Esto incluye la abstención de mantener contactos sexuales durante este periodo.

Noticias relacionadas

Si alguno de los contactos presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la clínica de la enfermedad, deberá seguir las recomendaciones establecidas para los casos no hospitalizados y contactar de forma urgente con su médico de referencia