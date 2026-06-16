UGT urge en Zaragoza un Pacto de Estado por la vivienda: "Los precios están absolutamente desbocados"

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT reclamó este martes en Zaragoza un Pacto de Estado por la vivienda que implique a los principales partidos políticos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para hacer frente a un problema de acceso a la vivienda que considera uno de los principales desafíos sociales y económicos de la comunidad y el conjunto de España.

La petición fue realizada por el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, durante la jornada "Un techo es un derecho", organizada por el sindicato junto a la Fundación Manuel Fernández Lito, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la residencia Pignatelli.

Más vivienda pública

Hoya defendió la necesidad de incrementar la construcción de viviendas para contribuir a moderar unos precios que calificó de "absolutamente desbocados" y apostó por reforzar el parque público residencial. La vivienda social, recordó, representa apenas el 1% del parque de viviendas en España, frente al 9% de media en Europa.

En este sentido, sostuvo que las administraciones públicas deben asumir un papel protagonista en la promoción de vivienda pública, destinando una parte significativa a vivienda social y alquiler asequible para jóvenes. Además, mostró su preocupación por las dificultades que afrontan los trabajadores en las zonas con mercados residenciales especialmente tensionados y planteó la necesidad de que la negociación colectiva contemple mecanismos de compensación salarial.

Falta de trabajadores

Durante la apertura de la jornada también intervino el secretario general de UGT FICA Aragón, Sergio Sancho, quien puso el foco en los retos laborales que afronta el sector de la construcción. Aseguró que Aragón necesitará incorporar alrededor de 40.000 trabajadores en los próximos ocho años y defendió la necesidad de hacer más atractivo el sector para los jóvenes.

Asimismo, advirtió de que la disponibilidad de vivienda asequible se ha convertido en un factor estratégico para garantizar el desarrollo de grandes proyectos empresariales previstos en la comunidad autónoma. Entre ellos citó la futura gigafactoría de baterías de Figueruelas, la implantación de centros de datos y nuevas inversiones vinculadas a la industria cárnica.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, recordó que la problemática de la vivienda presenta realidades muy diferentes entre la capital aragonesa y los municipios rurales. Por ello, defendió la necesidad de impulsar políticas públicas adaptadas a cada territorio.

Ladrero destacó que, aunque la vivienda no es una competencia directa de la institución provincial, el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), dotado con 50 millones de euros anuales, está permitiendo a numerosos ayuntamientos rehabilitar viviendas municipales, acondicionar edificios e impulsar promociones de alquiler para favorecer el arraigo de población en los pueblos.

La jornada reúne a representantes institucionales, expertos económicos, profesionales del sector inmobiliario y responsables empresariales para analizar la situación actual de la vivienda y debatir posibles soluciones. El programa concluirá con la participación del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y del secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya.