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WiZink 'guardará' sus datos en la nube de AWS en Aragón

La entidad busca un modelo más preparado para el futuro, reduciendo costes de infraestructura entre un 30% y un 40% con esta operación.

Una sede del banco WiZink.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

WiZink ha decidido migrar su infraestructura tecnológica central ('mainframe') a la nube de Amazon Web Services (AWS) en el marco de una colaboración estratégica entre ambas compañías.

Esta migración responde a la necesidad del banco digital de evolucionar su plataforma tecnológica hacia un modelo "más flexible, eficiente y preparado para el futuro", según informó la compañía en un comunicado.

En España, la entidad optó por la infraestructura localizada en Aragón para asegurar la residencia de datos en el país y una latencia menor para sus clientes en la Península Ibérica y para operar con una huella de carbono significativamente menor.

Con esta operación, WiZink ha logrado reducir sus costes de infraestructura entre un 30% y un 40%, además de liberar recursos tecnológicos antes dedicados a la infraestructura que ahora son destinados a innovación y mejora de la experiencia del cliente.

Así, la capacidad de poner en marcha nuevos entornos se ha reducido a menos de una hora, lo que supone una mejora del 'time-to-market' de hasta un 75%.

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La noticia llega pocos días después de que WiZink y su subcontrata Zelenza firmaran el despido de 121 trabajadores del centro de atención aragonés.

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