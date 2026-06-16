La zaragozana Teltronic deja atrás su etapa china y completa su integración en Amper por hasta 225 millones

Amper ha completado la adquisición de Teltronic, la compañía zaragozana especializada en comunicaciones críticas para defensa, seguridad, transporte e infraestructuras estratégicas. La operación, acordada con el fondo español Nazca Capital, está valorada en un máximo de 225 millones de euros y refuerza el papel de Aragón como polo industrial y tecnológico en un sector considerado clave para la autonomía estratégica nacional.

La cotizada comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la transacción, anunciada inicialmente el pasado 7 de mayo. El plazo previsto para formalizar la compra vencía este martes 16 de junio.

Teltronic, fundada en Zaragoza en 1974, mantiene su principal centro industrial en el polígono de Malpica, donde desarrolla y fabrica equipos y sistemas de comunicaciones de misión crítica. Desde la capital aragonesa, la compañía ha desplegado más de 5.000 proyectos en más de 60 países y se ha consolidado como una referencia internacional en soluciones de alta seguridad y disponibilidad para seguridad pública, transporte ferroviario, infraestructuras críticas y defensa.

El precio de la operación

La operación contempla un precio fijo de 155 millones de euros, a los que puede sumarse un importe contingente máximo de 45 millones ligado al cumplimiento de determinados objetivos. Además, Amper asumirá 25 millones de euros de deuda de Teltronic, lo que eleva el volumen máximo de la transacción a 225 millones.

Amper ha detallado que, de los 45 millones previstos como pago contingente, ya se han cumplido las condiciones para el devengo de 15 millones respecto a lo pactado en mayo. Ese importe se abonará en efectivo antes del 31 de enero de 2027. El resto de pagos adicionales, si se cumplen los objetivos previstos, se realizará también en efectivo.

El importe fijo se pagará mediante 111 millones de euros en efectivo, para lo que Amper contempla la entrada de uno o varios inversores, y otros 44 millones mediante la emisión de nuevas acciones de la compañía. Estos títulos representarían aproximadamente el 7,75% del capital social de Amper tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción. En caso de que se apruebe el contra-split propuesto por el consejo de administración a la junta general ordinaria, el precio de emisión pasaría a situarse en 5,75 euros por acción.

La compra supone un nuevo cambio accionarial para una de las empresas tecnológicas históricas de Aragón. Teltronic estuvo en manos de la británica Sepura desde 2015 y posteriormente fue adquirida por la china Hytera. En julio de 2025, Nazca Capital compró la compañía a Hytera por una inversión próxima a los 120 millones de euros a través de su fondo especializado en Defensa.

Interés estratégico

Aquella adquisición fue presentada como una operación para recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas. Ahora, menos de un año después, Teltronic pasa a integrarse en Amper, con Nazca llamada a convertirse en accionista relevante de la cotizada mediante la suscripción de nuevas acciones.

Para Amper, la incorporación de Teltronic tiene un marcado carácter transformador. La compañía considera que la empresa zaragozana es complementaria a su negocio desde el punto de vista tecnológico, industrial y geográfico, y espera que la integración genere sinergias comerciales, tecnológicas y operativas.

La operación también refuerza la proyección internacional de la actividad desarrollada desde Zaragoza. Teltronic cuenta con presencia en mercados como Brasil y México, y Amper confía en que la compra facilite el acceso a otros países, entre ellos Estados Unidos y Canadá.

El interés estratégico de esta empresa se apoya también en su capacidad de innovación. La compañía ha mantenido una parte relevante de su plantilla vinculada a actividades de I+D y trabaja en ámbitos como la integración de soluciones de banda ancha, inteligencia artificial, internet de las cosas, big data y ciberseguridad en entornos de misión crítica. También desarrolla soluciones para el futuro sistema de comunicaciones ferroviarias FRMCS, llamado a sustituir progresivamente a los sistemas actuales en el sector ferroviario.

Con esta adquisición, Amper aspira a consolidarse como líder en España en comunicaciones para defensa y seguridad y como un actor relevante en Europa. En la transacción, Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y Cuatrecasas como asesor legal. Nazca Capital ha estado asesorada por Banco Sabadell y Uría Menéndez.