Aragón camina hacia el millón y medio de habitantes en 2041: Zaragoza ganará menos de 60.000 personas

A más, pero con el freno puesto. Las proyecciones de población 2024-2076 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se han publicado este miércoles, revelan que en los próximos quince años Aragón ganará población de forma continuada hasta alcanzar casi el millón y medio de habitantes en 2041. Pero no lo hará siempre en la misma medida: los datos apuntan a un primer periodo de mayor crecimiento, entre 2026 y 2028, y un aumento más contenido a partir de entonces, sobre todo a partir de 2034.

Las proyecciones de población simulan la población que residiría en España en los próximos años, teniendo en cuenta las circunstancias demográficas actuales y bajo el supuesto de que estas tendencias se mantengan con el paso del tiempo. Desde el INE trasladan que estos datos no constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen como objetivo determinar cuál es la evolución más probable.

Para llevar a cabo las previsiones de Aragón, parten de que en enero de 2026 contaba con casi 1,4 millones de habitantes (1.381.809). A partir de entonces, su población crece en más de 8.000 personas al año hasta 2029, cuando alcanza las 1.408.237.

Este primer pico de aumento poblacional se explica por un impulso de un balance migratorio positivo, con una atracción de población de otras zonas. Aragón registra más defunciones que nacimientos, pero la población aumenta gracias a la llegada de personas extranjeras, que suelen ser más jóvenes.

Desde 2029, la comunidad continúa aumentando su población, pero el ritmo se reduce y el aumento comienza a ser más moderado. En un año suma 7.901 habitantes, y en 2031 7.111. A partir de entonces, el aumento poblacional se desinfla y, mientras entre 2031 y 2032 gana 6.278, en los siguientes doce meses suma 5.467. Aragón llega así a 2033 con 1.434.994 habitantes, según las previsiones del INE.

La caída del crecimiento poblacional es aún más pronunciada en los siguientes años, cuando el aumento es mucho más contenido, según las proyecciones del INE. De hecho, a partir de 2036, Aragón crece en menos de 4.000 habitantes anuales y la caída es espeialmente pronunciada entre 2038 (1.453.151 habitantes) y 2041. Entonces, la comunidad llega a rozar el millón y medio de habitantes.

El freno del crecimiento demográfico se explica por motivos como el llamado "invierno demográfico" que sufre Aragón, cuya población está muy envejecida. Es previsible que la tasa de mortalidad de la comunidad aragonesa aumente conforme pasen los años porque los habitantes entrarán en edades más avanzadas mientras la natalidad continuará a la baja.

Por provincias

También así lo reflejan los datos por provincias. Las proyecciones del INE señalan que Zaragoza pasará de los 1.011.700 habitantes de enero de 2026 a 1.070.709, lo que supone un crecimiento de menos de 60.000 personas en quince años (en concreto, 59.009) en un momento en el que la capital aragonesa está en expansion gracias a la creación de nuevos barrios como Arcosur, adonde se estima que llegue entre 6.000 y 8.000 personas en los dos próximos años (hasta 2028), según el Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Vivienda, gracias a, sobre todo, las nuevas promociones de viviendas.

El dato de Zaragoza refleja otra realidad: que más del 75% del crecimiento poblacional que vivirá la comunidad en los próximos quince años, ya que está previso que Aragón crezca en 78.190 habitantes hasta 2041.

Pero, como sucede en el conjunto de Aragón, el aumento poblacional en la provincia de Zaragoza también se frena conforme pasan los años, ya que crece en más de 5.000 habitantes anuales hasta 2031 y, a partir de entonces, echa el freno. El incremento se contiene desde 2036, y es entre 2040 y 2041 solo crece en 1.629 personas.

El medio rural

En el caso de Huesca, el crecimiento es de 15.757 habitantes en quince años, según las proyecciones del INE, que parten de que la provincia cuenta con 232.955 personas en enero de 2026 y llegará a las 248.712 en 2041.

Los datos de la provincia de Teruel reflejan un crecimiento poblacional de 3.423 habitantes hasta 2041, al pasar de los 137.154 de enero de 2026 a los 140.577 en 2041. Se trata de un aumento muy contenido que concuerda con la despoblación que sufre esta zona del medio rural y que pone en evidencia el freno demográfico que sufre y que continuará sufriendo en los próximos años. De nuevo, la inmigración se convierte en un eje clave para la supervivencia del territorio.

A nivel nacional

A nivel nacional, las proyecciones reflejan que en los próximos quince años España ganaría 4.251.150 habitantes (un 8,6%), hasta superar los 53,8 millones en 2041. En 2076 se alcanzarían los 53,0 millones de personas, con un incremento de 3,38 millones respecto a enero de 2026.

Desde el INE explican que el progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos durante todo el periodo proyectivo, daría lugar a un saldo vegetativo negativo. El saldo migratorio sería positivo en todos los años del periodo proyectivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se debería, exclusivamente, a la migración internacional.

Noticias relacionadas

Por su parte, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el actual 79,8% del total, al 59,6% dentro de 50 años.