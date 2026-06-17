La Asociación de Empresarios de Plaza celebra su 20 aniversario con más de 60 compañías asociadas

La Asociación Empresarial de Plaza (AEPLA) ha celebrado este miércoles su 20º aniversario con un acto institucional que ha reunido en el Espacio Xplora de Ibercaja a representantes empresariales e institucionales para conmemorar dos décadas de trabajo en favor del desarrollo del mayor complejo logístico de Aragón. La cita ha servido para poner en valor el papel desempeñado por la asociación desde su constitución en 2006 como interlocutor de referencia para las empresasimplantadas en la plataforma logística, así como los principales avances logrados en materia de infraestructuras, servicios y competitividad.

El acto ha adquirido además una relevancia especial al celebrarse apenas unas horas antes de un momento histórico para la plataforma logística: la colocación de la primera piedra del puente Turiaso. Se trata de una infraestructura clave para avanzar en el desarrollo del acceso norte a Plaza, considerada una reivindicación histórica de AEPLA y una actuación estratégica para mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del área logística.

Con más de 6.000 vehículos diarios que se desplazan por la plataforma, se ha calculado que este nuevo acceso permitirá ahorrar 28 millones de kilómetros de conducción, dos millones de euros en combustible y 3.300 toneladas de emisiones de CO2.

El evento ha contado con la participación del presidente de AEPLA, Ángel Adiego, junto a miembros de la Junta Directiva de la Asociación; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y el director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma.

Adiego, Chueca, López y Tesier, esta tarde en el 20 aniversario de AEPLA. / AEPLA

El presidente de AEPLA, Ángel Adiego, ha subrayado el carácter estratégico de este aniversario y la consolidación de la organización tras veinte años de trayectoria. “Es un evento enormemente trascendente porque consolida definitivamente la asociación y nos preparapara los próximos 20 años, en los que habrá retos muy importantes que cumplir”, ha señalado.

Adiego ha destacado además la dimensión actual de la entidad: “AEPLA cuenta con más de 60 empresas asociadas que representan aproximadamente el 70% de la actividad económica de Plaza. Son empresas de primer nivel, todas las referentes están dentro de la asociación, y nuestra intención es seguir ampliando esa base”.

En cuanto a los retos de futuro, ha señalado la consolidación de los avances en movilidad y transporte: “El primer gran reto es mantener y mejorar la red de transporte de trabajadores, con más de 16.000 desplazamientos diarios. El segundo, la puesta en valor del nuevo acceso norte por la calle Turiaso, que supondrá un antes y un después para Plaza”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha puesto en valor el papel de la plataforma logística en el desarrollo económico de la ciudad y su proyección internacional. “Plaza es hoy el mayor hub logístico del sur de Europa y la cuarta plataforma de Europa. Es un proyecto valiente que se ha consolidado como motor económico de Zaragoza y Aragón”, ha sostenido. Por su parte, el director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma, ha destacado el carácter pionero de la plataforma logística y el papel de la colaboración público-privada en su éxito.

Placa conmemorativa

El acto ha incluido la proyección de un vídeo conmemorativo del 20º aniversario, bajo el lema “Defendiendo lo que nos une”, que ha repasado la trayectoria de la asociación desde su creación. Posteriormente, se ha hecho entrega de una placa conmemorativa del aniversario, en un momento simbólico en el que el presidente de CEOE Aragón, BenitoTesier, ha participado en la entrega del reconocimiento al consejero del Gobierno de Aragón, Octavio López, en representación del conjunto de instituciones implicadas en el desarrollo del acceso norte a PLAZA.

Teser, quien ha dedicado su intervención a la importancia de las asociaciones, ha reconocido que desde AEPLA se defiende el interés colectivo organizados de forma común, ya que “no existe un mejor modelo coral que el de una asociaciónempresarial que busca construir futuro”. “El diálogo social empieza en cada una de las empresas, cuando los comités de empresa y directivos son capaces de acordar y formar un futuro”, ha agregado.

El acto ha concluido con la intervención del consejero Octavio López, que ha puesto en valor la importancia estratégica de las infraestructuras logísticas para el crecimiento económico de Aragón, con un mensaje sobre la inteligencia emocional y la gestión de grupos humanos, dos cualidades “esenciales” para estar al frente y construir una vida y un futuro mejor para la ciudadanía. “Hay que resaltar la importancia de la colaboración público-privada, la coordinación institucional y la defensa de las cosas al margen de los partidos”, ha indicado.

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El 20º aniversario de AEPLA ha servido para reafirmar el compromiso de la Asociación con el crecimiento sostenible, la innovación y la mejora del entorno empresarial de Plaza, consolidando su papel como agente clave en el desarrollo del principal nodo logístico de Aragón.