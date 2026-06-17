La "boutique bancaria aragonesa" que quiere revolucionar el sector con la IA celebra sus 10 años de vida

La firma aragonesa Alia Consultores, especializada en análisis financiero y en asesoramiento estratégico para la estructuración de la deuda de las empresas, ha celebrado este miércoles su décimo aniversario ya asentada como la "boutique bancaria aragonesa". Uno de sus últimos hitos ha sido la salida al mercado de Rasmia, un software que prevé revolucionar el sector, a gran y pequeña escala, gracias a una aplicación con inteligencia artificial (IA) que ya está penetrando con fuerza en el mundo económico.

Fundada en 2016 por Jorge Navarro, exdirectivo de La Caixa, hoy se trata de una consultora financiera de referencia en Aragón y cuenta con una plantilla de 24 personas. A lo largo de estos años, el fundador y sus tres socios, Ana Gracia, Luis Pérez (CEO de Rasmia) y German Ibáñez, se han ido adaptando a la nueva realidad empresarial.

Una serie de hitos que han reivindicado en un acto celebrado en el restaurante zaragozano de El Cachirulo ante la presencia de más de 250 empresarios y directivos. En estos momentos, Alia factura más de dos millones de euros anuales y trabaja con 400 empresas, desde las que facturan 300.000 euros hasta las que facturan 1.000 millones.

Jorge Navarro, director general de Alia Consultores, y Luis Pérez, CEO de Rasmia, en su sede en Zaragoza. / JAIME GALINDO

El software de Rasmia está avalado por el Banco de España, que sostiene la aplicación propocionándole toda la información estadística que maneja y dando su validación al producto, que nace pues con esa dosis extra de fiabilidad. Por otro lado, la consultora fundada por Navarro ha cerrado un acuerdo con Auren, firma de referencia en su sector, que da lugar a Alaria, una nueva marca que nace con el objetivo de trasladar a escala nacional el modelo de optimización financiera y reestructuración de deuda bancaria desarrollado por Alia en Aragón.

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“El 80% de las empresas no se arruinan por su facturación, se van a pique por no saber endeudarse”, afirmaban hace unos meses Jorge Navarro y Luis Pérez a este diario, con motivo precisamente del lanzamiento de Rasmia. El futuro de la consultora está asegurado. De hecho, un grupo de inversores inyectó un millón de euros para hacerse con el 10% de su accionariado, con la condición de que se reinvirtiesen en el desarrollo del agente de IA.