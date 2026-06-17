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Cinco Villas:

el rincón de Aragón que se convertirá en el destino rural del futuro.

La Comarca de Cinco Villas se ha consolidado como el gran referente de la transformación digital turística en Aragón tras recibir una inversión de 846.153 euros de los fondos europeos NextGenerationEU. Al convertirse en la única comarca de España seleccionada en esta competitiva convocatoria del Ministerio de Industria y Turismo, este territorio aragonés invita a los viajeros a descubrir un patrimonio excepcional a través del innovador ecosistema Cinco Villas Nexa. Este proyecto estratégico implantará sensores de aforo, sistemas de acceso autónomo y herramientas de domotización en sus principales joyas medievales y naturales antes de mediados de 2026, logrando una gestión eficiente y sostenible basada en el análisis de datos en abierto que promete revolucionar la experiencia de quienes buscan una escapada auténtica.