Al colegio en bañador para denunciar el calor en las aulas de Aragón: "A 37 grados no se puede venir"

En bañador y con flotador y toalla. Madres, padres, alumnos, representantes sindicales y de fuerzas políticas han protestado a las puertas del CEIP Gascón y Marín de Zaragoza este miércoles para denunciar el calor "extremo" que se da en las aulas de Aragón. La comunidad educativa se ha vestido de playa y, entre flotadores y tablas de surf, ha gritado: "Azcón, escucha, estamos en la ducha".

Con esta protesta simbólica, la escuela pública ha querido volver a denunciar las temperaturas extremas que se dan en los centros educativos públicos de Aragón una crítica que han hecho durante las últimas semanas y también en cursos anteriores. Desde CCOO Aragón han lanzado asegurado que "a 37 grados no se puede venir al cole" y, junto al resto de personas concentradas a las puertas del CEIP Gascón y Marín, han exclamado "¡climatización ya!".

En la misma línea, las familias han defendido que "no es razonable que haya alumnado estudiando con temperaturas cercanas o superiores a los 37 grados" como tampoco lo es que los "docentes, personal de comedor, monitoras y personal de actividades extraescolares desarrollen su trabajo en estas condiciones".

Priorizar la climatización

Las familias han hecho referencia al anuncio del Gobierno de España por el que ha destinado 1.2000 millones de euros a las comunidades autónomas para climatizar las aulas. "Ahora corresponde al señor Azcón y a la señora Susín convertir estos recursos en soluciones reales para los colegios", han indicado apelando al presidente del Ejecutivo autonómico y a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades.

Protesta a las puertas del CEIP Gascón y Marín de Zaragoza por el calor en las aulas. / Josema Molina

En la protesta, las familias han solicitado al Gobierno de Aragón "que priorice la climatización de los centros educativos públicos", y han vuelto a cargar contra la concertación del Bachillerato al asegurar que esa partida presupuestaria podría destinarse a garantizar que los colegios que sufren estas altas temperaturas "sean espacios seguros y habitables durante los episodios de calor extremo". La DGA envió una encuesta a 540 colegios para que dieran a conocer sus necesidades. El plazo para responderla concluyó este lunes y, según informó el Ejecutivo, la han contestado 282 escuelas, apenas la mitad (52,2%).

Los sindicatos insistieron en que una encuesta no da solución al calor extremo y en la protesta han demandado también que se continúe con la renaturalización de los patios porque aquellos que tienen sombra, vegetación y soluciones basadas en la naturaleza "mejoran el bienestar del alumnado, reducen el efecto isla de calor y contribuyen a crear entornos educativos más saludables".

Un problema de hace años

Las familias han recordado que "la comunidad educativa lleva años señalado este problema" y han incidido en que no solicitan "privilegios", sino "algo tan básico como unas condiciones adecuadas para enseñar, aprender y trabajar". Además, han recordado que aunque el curso llegue ahora a su final, muchos centros seguirán abiertos durante todo el verano mediante programas como Abierto por Vacaciones. "El problema no desaparece cuando acaban las clases", han subrayado.

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Protesta a las puertas del CEIP Gascón y Marín de Zaragoza por el calor en las aulas. / Josema Molina

"Si no se actúa ya, en septiembre volveremos a encontrarnos exactamente con el mismo problema. No queremos acostumbrarnos al calor extremo en las aulas. No queremos que la solución sea traer ventiladores de mano, botellas congeladas o improvisar medidas de emergencia cada verano", han expuesto las familias, que han concluido: "Queremos planificación. Queremos inversiones. Queremos centros educativos preparados para el clima actual. Queremos aulas seguras y confortables para aprender y trabajar. Y lo queremos ya".