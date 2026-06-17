El colegio de Peñaflor estrenará su cocina propia en septiembre tras un curso entero en desuso: "Es fruto del trabajo constante de las familias y del centro"

El colegio de Peñaflor de Gállego será uno de los once centros educativos de Aragón que el próximo curso escolar estrenará cocina propia, según anunciaron desde el Departamento de Educación este martes. La diferencia con el resto, que durante el verano estarán en obras para poder instalarla, es que esta escuela tiene la infraestructura construida desde el pasado septiembre, pero todavía no ha podido estrenarla de forma oficial porque el servicio estaba sin licitar.

Las familias, que durante el año han denunciado con insistencia esta situación de parálisis llegando incluso a "ocupar" el espacio en febrero y cocinar para los alumnos en forma de protesta, celebran ahora la buena noticia al tiempo que mantienen la prudencia "hasta que todos los trámites estén completados y el servicio esté plenamente implantado".

Según han compartido las familias, que ya eran conocedoras de que el próximo septiembre podrán estrenar su cocina propia, poder estrenar sus instalaciones les genera !alegría, alivio y también de cierta emoción" ya que se trata de una "reivindicación histórica" del colegio que lleva "más de 15 años sobre la mesa".

Hasta ahora, los alumnos del centro de Peñaflor han estado comiendo de táper "mientras en otros colegios el servicio de comedor formaba parte de la normalidad". "La gran mayoría de estos años incluso tenían que desplazarse fuera del centro para poder comer", ha expresado. El colegio luchó durante diez años para contar con una cocina propia y, aunque finalmente consiguieron que se realizara esta obra, todavía no habían podido estrenarla.

Por eso, el poder cocinar en su instalación a partir del próximo septiembre, como ha anunciado la consejera de Educación, Carmen Susín, les supondrá un avance en "conciliación, organización y economía familiar" para ellas. "Por fin las familias de Peñaflor podremos acceder a este servicio en igualdad de condiciones que el resto de colegios públicos que ya disponen de él", han celebrado. Consideran que este avance es "fruto del trabajo constante de las familias, del AFA (asociación de familias de alumnos) del centro educativo y de todas las personas que han apoyado esta reivindicación durante años", han expresado.

La valoración de las familias es por tanto positiva y confían en que "suponga el paso definitivo para poner fin a una reivindicación histórica". Con todo, insisten en que serán rudentes porque en los últimos años han sufrido "promesas incumplidas".

Noticias relacionadas

Desde la AFA han trasladado que estarán "atentos hasta ver el servicio realmente implantado y en funcionamiento". "Será entonces, cuando veamos a la empresa trabajando, el equipamiento instalado y todo preparado para recibir a nuestros niños y niñas en septiembre, cuando podamos dar esta reivindicación por plenamente conseguida", han concluido.