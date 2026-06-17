Los docentes de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, tras la retirada de financiación por parte de Vox: "Es un menosprecio"

La comunidad educativa que forma parte de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza ha criticado "el menosprecio" de los logros académicos y la contribución social de la misma tras el anuncio de retirada de los 30.000 euros de financiación autonómica, que supone "otra embestida" a las maltratadas políticas públicas de cooperación.

De este modo ha respondido este miércoles al anuncio del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de Vox, de suprimir esta financiación que "reduce de manera significativa" las oportunidades formativas y profesionales del alumnado de la universidad pública. No obstante, los docentes han indicado en un comunicado su firme compromiso para articular fórmulas que minimicen los efectos negativos.

La Cátedra de Cooperación, creada en 2008 por la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad, ha sido una apuesta institucional, académica y social que durante más de 18 años ha defendido una cooperación "comprometida con el análisis y la transformación de las condiciones que causan la pobreza, la desigualdad, la violencia y la injusticia" porque no hay cooperación genuina sin transformación emancipadora, han indicado.

La comunidad educativa defiende que todos los seres humanos "nacen libres e iguales en dignidad y derechos" y que la justicia global "no sabe de otras prioridades que no sean la cooperación, la solidaridad y el reconocimiento mutuo", toda vez que denuncian que el supremacismo, la deshumanización del diferente y el desprecio del otro "envilecen colectivamente y solo han servido de inspiración a las mayores catástrofes de la historia".

Con estos parámetros, han añadido, han trabajado en tres direcciones, una de ellas, la sensibilización, mediante alianzas estables con las entidades de cooperación de la Federación Aragonesa de Solidaridad y a través de las conferencias anuales, exposiciones, certámenes artísticos y semanas de cooperación.

Las otras dos han sido el ecosistema académico de estudios de desarrollo y cooperación a través de la investigación y el análisis crítico; y la formación, con el impulso de un Diploma de Especialización en Educación para el Desarrollo y otro en Desarrollo Sostenible, que se consolidaron a partir del curso 2016-2017 en el Máster de Cooperación para el Desarrollo.

La Cátedra ha incidido en que mantendrá su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, guiándose por los principios recogidos en el Código Ético de la Universidad, toda vez que ha añadido que es más difícil de entender la supresión de la aportación del Gobierno de Aragón si se tiene en cuenta que dichas políticas representan "tan solo el 0,02 % del presupuesto" del Ejecutivo. Una cifra "escuálida, muy alejada de las aspiraciones históricas asumidas por todas las instituciones comprometidas de verdad con la justicia social".