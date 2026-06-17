El Gobierno de Aragón presenta cuatro aportaciones para el futuro del nudo Mudéjar de Andorra

El Gobierno de Aragón ha presentado este miércoles, en el último día del plazo, cuatro aportaciones a la consulta para modificar la orden ministerial que regula el nudo de transición justa Mudéjar. Tal y como anunció la consejera de Economía, Competitividad y Emple, Eva Valle, en la reunión mantenida con ayuntamientos, comarcas y agentes sociales de la zona, el Ejecutivo ha solicitado varias cuestiones.

En primer lugar, declarar como proyectos energéticos preferentes los que utilicen la capacidad sobrante tras el proyecto de Enel, para agilizar su tramitación. Además, se pide reservar la capacidad de consumo liberada para crear una posición de distribución que permita atraer proyectos industriales, ya que el desarrollo económico depende más del consumo que de la generación.

Del mismo modo, la DGA pide considerar como proyectos estratégicos de inversión a las iniciativas industriales en zonas de Transición Justa, dándoles prioridad en acceso a energía y mayor agilidad administrativa; así como crear un órgano con administraciones y agentes sociales para coordinar y dar visibilidad al desarrollo del territorio.

Para la consejera, las medidas solicitadas son “un primer paso para que proyectos industriales puedan llegar a la zona. Sin capacidad de consumo, las empresas no se plantean la opción de instalarse en estas comarcas”. Valle ha vuelto a subrayar “que el Gobierno de Aragón pondrá todos los instrumentos que tiene sobre la mesa para conseguir que las industrias se instalen y creen empleo en la zona”.

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Asimismo, la consejera ha recalcado que “los objetivos que nos planteamos sólo se podrán conseguir yendo de la mano administraciones nacionales, autonómicas y locales”. Por ello, ha llamado al Ministerio de Transición Ecológica “a unirse al órgano de coordinación y seguimiento que se pondrá en marcha”.