La inesperada inversión millonaria de Transportes en uno de los tramos que será gratuito en la AP-68 a partir de noviembre

Uno de los proyectos más relevantes de los que incluyó ayer el Gobierno central en el plan de más de 1.000 millones de euros de inversión en la mejora de las carreteras del Estado y de los casi 149 millones que recibirá Aragón tiene que ver con la autopista AP-68, que conecta Zaragoza con Bilbao, y que a partir del próximo 11 de noviembre dejará de ser de peaje en la comunidad aragonesa. O precisamente por eso, una de las obras prioritarias es ejecutar la mejora de una vía que dejará de explotar y mantener una empresa privada, Avasa, en una intervención que, además, incluirá la reforma de un tramo de 58 kilómetros en territorio aragonés, en el más próximo a Zaragoza y que incluirá su entronque con la A-2.

Esta actuación se asume por parte del ministerio porque a partir de otoño pasará a ser gratuita para todos los usuarios en su recorrido de 135 kilómetros por territorio aragonés. El Gobierno central asume a partir del final de la concesión una labor de conservación que ahora tiene que afrontar la empresa filial del Grupo Abertis pero que no hará en la recta final de su explotación. Así, será Transportes quien reciba esta autopista con el compromiso, a cinco meses de que se produzca, de que en un plazo de tres años renovará la infraestructura.

Mientras, en otros tramos como el que pasará a manos de la Diputación de Álava, por ejemplo, se acaba de adjudicar un contrato para implantar el cobro en un tramo de 55 kilómetros. Y es que esta labor de conservación de la infraestructura pasará a manos de distintas administraciones. Será las diputaciones de Vizcaya y Álava en el País Vasco, el Gobierno Foral de Navarra y, en el caso de La Rioja y Aragón, el Ministerio de Transportes los que asuman la titularidad de la vía y las competencias que obligan a desempeñar esta labor que durante 23 años ha venido desarrollando la filial de Abertis.

La decisión de Álava de adjudicar un contrato para, a partir de noviembre, cobrar por usar la AP-68 es solo la primera que se produce en firme. Pero el planteamiento es idéntico para la Diputación Foral de Vizcaya, afectando a 24 kilómetros de la autopista, y también para Navarra, que cuenta con otros 40 y que también serán de pago.

Ninguno de ellos han anunciado aún las tarifas que aplicarán. Ahora el trayecto completo entre Zaragoza y Bilbao ahora cuesta casi 40 euros pero en otoño solo circular por los 70 kilómetros de La Rioja y los 135 de Aragón, todos en la provincia de Zaragoza, será gratuito.