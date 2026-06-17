La lista de espera en Aragón mantiene su escalada histórica: más de 7.600 pacientes están pendientes de una operación desde hace medio año

La escalada de la lista de espera quirúrgica en Aragón ya se puede considerar histórica se mire por donde se mire. Los efectos de la huelga de médicos están haciendo mucho daño y las cifras no dejan de crecer mes a mes. En estos momentos, según los datos publicados este miércoles por el Salud correspodientes al mes de mayo, hay 7.651 pacientes pendientes de una operación desde hace medio año en Aragón. La cifra supone unas 750 personas más que el mes anterior (abril), un incremento considerable que se suma al de los meses anteriores: en febrero fueron 571 pacientes más y en marzo 880 más.

Nunca antes se habían dado estas subidas en las listas de espera en la comunidad. De hecho, la cifra de unos 7.600 aragoneses en situación de demora no se registraba desde principios de año. Sin duda, la situación está condiciona al 100% por la huelga de los médicos, convocada por los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet y que se viene sucediendo semanalmente desde hace meses. Es más, esta semana se está celebrando un nuevo paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

La situación está derivando en una suspensión media de 800 cirugías cada semana, tal y como dijo hace unos días el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, debido a las semanas alternas de huelga que han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo. Y las cifras irán a más, a más. "Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes", reconocen desde Sanidad.

Evolución de la lista de espera, a mayo de 2026. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por provincias, en Zaragoza hay 6.820 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Teruel, 567 y en Huesca, 264. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 738 pacientes y Teruel, con 18. En la provincia de Huesca desciende en 9 pacientes respecto al mes anterior.

Especialidades

Por especialdiades, en Traumatología hay 2.342 personas pendientes de una intervención quirúrgica desde hace medio año. Le sigue Cirugía General y de Digestivo, con 946 pacientes, y Otorrinolaringología con 883 personas. Angiología y Cirugía Vascular acumula 819 pacientes, mientras que en Oftalmología hay 752 personas y en Urología, 743.

Sanidad insiste en que, dada la situación de huega, ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida. "Por ejemplo, no hay ningún paciente esperando más de 180 días en Cirugía Cardiaca. De todos los pacientes con demoras de más de 180 días, casi 2.700 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el 35% del volumen total de la lista de espera de larga duración. Y a pesar de los paros, este año 2026, el 72% de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días", han explicado.

Por otro lado, Sanidad lamenta que "la falta de negociación" del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico repercuta en los pacientes aragoneses "y que el Gobierno de España siga sin resolver los problemas, tras un año de confrontación y falta de diálogo de un ministerio que considera que las listas de espera son un problema territorial", han indnicado.