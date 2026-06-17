Máxima prioridad a la primera ley de vivienda de la historia de Aragón: se tramitará por la vía de urgencia
La norma inicia los trámites parlamentarios en las Cortes con un texto idéntico al que no llegó a aprobarse en la pasada legislatura
La Mesa de las Cortes de Aragón ha calificado este miércoles y admitido a trámite parlamentario el proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, la primera de la historia de la comunidad y con un texto idéntico al que quedó en proceso de tramitación durante la anterior legislatura, y que se sustanciará por el procedimiento de urgencia con el objetivo de agilizar su tramitación y dar una respuesta más rápida al principal problema de los aragoneses.
La decisión se enmarca en la voluntad de "impulsar un debate parlamentario ágil, pero también sereno y abierto al acuerdo". En ese sentido, la Mesa de las Cortes acordó, durante la anterior legislatura, hasta seis prórrogas para la presentación de enmiendas, precisamente para facilitar que los grupos dispongan de más margen de trabajo y puedan contribuir a una tramitación más participada, rigurosa y útil para el interés general de los aragoneses.
La tramitación por urgencia reduce de forma notable los plazos respecto al procedimiento legislativo común. Así, el debate de totalidad pasa de 15 días a 8 desde la publicación en el BOCA; la manifestación de intención de oponerse al proyecto, de 48 horas a 24; la presentación de propuestas de comparecientes, de 5 días a 3; y la celebración de las audiencias legislativas, de 10 días a 5.
También se acortan los plazos de presentación de enmiendas, que pasan de 15 días a 8; la calificación de las enmiendas por la Mesa de la Comisión, de 3 días a 2; y la elaboración del dictamen por la Ponencia, de 1 mes a 15 días.
Problema social
Este procedimiento responde a la necesidad de afrontar con rapidez el problema de acceso a la vivienda, facilitando la creación de un marco normativo que agilice las iniciativas puestas em marcha para favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible a colectivos como el de los jóvenes, que a día de hoy encuentran severas dificultades para su emancipación.
En definitiva, para dotar a Aragón de la primera Ley de Vivienda autonómica, más de 40 años después de que fueran transferidas las competencias en esta medida, sin renunciar al diálogo parlamentario ni al contraste de posiciones políticas.
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