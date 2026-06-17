El mundo que viene: Zaragoza acoge el foro más internacional de Ibercaja

Fundación Ibercaja ultima los preparativos del congreso internacional El mundo que viene, que se celebrará este jueves y este viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza y que reunirá a una veintena de líderes internacionales, entre ellos premios Nobel, ex jefes de Estado y de Gobierno, responsables de organismos internacionales y destacados referentes de la ciencia, la tecnología, la economía, la cultura y la salud.

El encuentro, concebido para impulsar el conocimiento, la reflexión y el diálogo como herramientas al servicio del progreso social, tiene como objetivo generar debate en torno a los principales desafíos que marcarán el futuro de nuestras sociedades. Se enmarca en la celebración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y refuerza su vocación de poner este tipo de espacios de reflexión al servicio de la sociedad.

La primera jornada pondrá el foco en comprender el mundo que viene desde el contexto global, el legado y los grandes vectores de transformación que marcarán el futuro. La segunda jornada se centrará en los grandes retos que definirán el mañana y en las decisiones que debemos tomar hoy como sociedad. Explorar las oportunidades del futuro desde la educación, el talento, la inclusión, la salud y el bienestar.

El evento comenzará este jueves a las 12.00 y será abierto por el presidente de la fundación, Amado Franco, a quien le seguirá una conferencia de José Manuel Durão Barroso, primer ministro de Portugal de 2002 a 2004 y presidente de la Comisión Europea durante una década, hasta 2014.

Después habrá una conversación sobre geopolítica en la que los protagonistas serán Josep Borrell, quien fuera ministro de Exteriores del primer Gobierno de Pedro Sánchez y alto representante de la UE también para Asuntos Exteriores y Seguridad hasta 2024; Felipe Calderón, presidente mexicano durante seis años (2006-2012); y Un Chan Chung, también primer ministro de Corea del Sur entre 2009 y 2010.

La tecnología estará presente con la conversación entre Omar Hatamleh, director global de IA en la NASA; y Pilar Manchón, directora de estrategia de investigación de IA en Google. Luego, con un carácter más social, se apostará por las "oportunidades para todos" en un diálogo protagonizado por la nadadora paralímpica zaragozana, Teresa Perales, y por el alpinista y divulgador Jesús Calleja. El primer día lo cerrarán dos premios Nobel de la Paz: Mohan Munasinghe, condecorado en 2007 por su lucha contra el cambio climático, y la periodista yemení Tawakkol Karman, galardonada en 2011 por su papel en la defensa de los derechos humanos.

La segunda jornada mirará, especialmente, al futuro y los retos que plantea. Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, y Manuel Pizarro, abogado del Estado, serán los primeros protagonistas. A este diálogo le seguirá otro sobre la infancia que tendrá como voces autorizadas a Seema Sen Gupta, directora de protección de la infancia en Unicef, y a María Neira, médica y directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.

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La cultura también tendrá un papel importante, con el pintor Antonio López y el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana. Después será el turno de la salud (mental, física y social), con la psiquiatra Marian Rojas y Pedro Cavadas, uno de los cirujanos reconstructivos más reconocidos del mundo; y de la movilidad en las ciudades, con Carlos Ratti, del MIT, y David Chipperfield, arquitecto y Premio Pritzker 2023. El premio Nobel de Economía de 2010, Christóforos Pissarídis, será el responsable de cerrar el congreso, que además será amenizado con un concierto de Luz Casal.