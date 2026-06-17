El Salud y el Comité de Huelga de Aragón empiezan a negociar este viernes con la sentencia del TSJA de servicios mínimos sobre la mesa

El Salud y el Comité de Huelga de Aragón mantendrán este viernes su primera reunión con la que iniciarán las negociaciones sobre la mejora de las condiciones retributivas y laborales que médicos y facultativos llevan tiempo reclamando con convocatorias de huelga. Este encuentro llega en la quinta semana de paros de 2026, la sexta desde 2025, y días después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) haya estimado el recurso interpuesto por el sindicato CESM contra los servicios mínimos establecidos en la convocatoria de diciembre de 2025, que se han mantenido en las siguientes. El fallo obliga al Gobierno autonómico a indemnizarlos con 1.500 euros. Las organizaciones sindicales prevén solicitar a Sanidad que los cambie en la reunión de este viernes.

Según han informado desde el Departamento de Sanidad, en el encuentro con el Comité de Huelga de este viernes participará el director de Recursos Humanos y otros directivos del Salud. Está previsto abordar "diferentes temas", y entre ellos los convocantes quieren abordar el de los servicios mínimos. CESM Aragón tratará con sus servicios jurídicos si recurrir o no los establecidos para el resto de huelgas, que han sido los mismos. Fuentes de la consejería aseguran que desde el Gobierno de Aragón están abiertos al diálogo.

El fallo del TSJA resuelve que el Gobierno de Aragón justificó los servicios mínimos para la huelga, a juicio de los sindicatos "abusivos", con términos "genéricos que resultan extrapolables a cualquier conflicto social frente a la defensa de las reivindicaciones de cualquier colectivo", por lo que no se explicó la necesidad de establecer esos porcentajes. A ello agrega que aportar el número de profesionales sanitarios que se fijan para cada servicio sanitario "no permite que se pueda inferir criterio para determinar la ordenación y proporcionalidad de la restricción". Es decir, no explica por qué se ha optado por esa cantidad.

Con estas y otras premisas, el TSJA estima el recurso de CESM Aragón contra los servicios mínimos de la huelga de diciembre, aunque no resuelve que estos sean "abusivos", como denuncia este y el otro sindicato convocante en la comunidad, Fasamet. Desde el fallo, publicado este martes, se abre un periodo de treinta días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se considera que el fallo infringe una ley estatal o de la Unión Europea o ante el TSJA si se considera que infringe el derecho autonómico.

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Pero el encuentro de este viernes estaba inicialmente previsto para abordar las demandas de los médicos y facultativos de Aragón, y así se hará. En mayo, el Comité de Huelga acordó con el Salud que negociarían sus demandas con grupos de trabajo hasta el mes de septiembre, que es cuando se marcaron la fecha límite para resolver el conflicto definitivamente. Los convocantes ya alertaron de que, aunque con el acuerdo se impidió convocar nuevas protestas, no era una solución definitiva.