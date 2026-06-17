Sanidad quiere que cada sector de Aragón tenga un hospital con reconocimiento universitario

El director gerente del Servicio Aragonés de Salud, José Ignacio Castaño, ha anunciado este miércoles dos líneas estratégicas para mejorar la fidelización de profesionales: avanzar para que los ocho sectores sanitarios dispongan de un hospital con reconocimiento universitario y llevar la cirugía robótica a todos ellos, sin reservar la vanguardia asistencial a los grandes hospitales.

Castaño ha equiparado en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, a petición del consejero, Aragón Teruel Existe y CHA, la acreditación universitaria hospitalaria a la obtención de "una estrella Michelin" en la restauración, un distintivo que "acredita excelencia, capacidad docente y prestigio profesional" y que, a su juicio, resulta decisivo para atraer talento a territorios que compiten en desventaja frente a otras comunidades.

Ha recordado además que en el último llamamiento, el Salud cubrió más del 95% de las plazas médicas de los hospitales en 40 especialidades, lo que demuestra que la situación "dista mucho de ser dramática", al tiempo que ha añadido que estas dos iniciativas contribuirán a construir una sanidad "más atractiva para los profesionales y más avanzada para los pacientes".

El gerente ha incidido en que la escasez de especialistas no es un problema exclusivo de Aragón, sino estructural en toda España, y ha atribuido parte de la responsabilidad al Ministerio de Sanidad por haber ignorado durante años señales como el envejecimiento de las plantillas.

Plazas MIR

Ha advertido además de que aunque ahora se incrementen las plazas MIR, los resultados tardarán años en notarse, ya que la capacidad formativa del sistema depende del Gobierno central, por lo que mientras no haya más especialistas, la única solución pasa por "reforzar la colaboración entre hospitales y compartir profesionales en una tarea compleja y poco vistosa".

Además de la prioridad de atraer, fidelizar y desarrollar talento, Castaño ha incidido en que la atención primaria es "la columna vertebral del sistema" sanitario, por lo que ha anunciado medidas para dotarla de mayor capacidad diagnóstica, más autonomía organizativa y menos burocracia, con el objetivo de que los profesionales dediquen más tiempo a la atención clínica.

Ha resaltado también el objetivo de que Aragón funcione como un único sistema sanitario y no como ocho distintos dentro de una misma comunidad, y ha apostado por una visión de conjunto que supere los límites administrativos de cada centro.

No obstante, ha admitido que la dispersión geográfica de Aragón obliga a mantener un dispositivo sanitario distribuido por todo el territorio, lo que justifica defender ante el Estado un modelo de financiación que tenga en cuenta las singularidades demográficas y geográficas de la comunidad.

Gerencia única en Zaragoza

Ante las preguntas de los grupos, Castaño ha defendido la creación de la gerencia única de los sectores 1 y 2 de Zaragoza como una medida organizativa que no suprime ningún recurso ni modifica las carteras de servicios, sino que elimina duplicidades directivas para mejorar la coordinación.

"Los sectores a veces se están convirtiendo, y no debería ser así, en barreras que dificultan compartir recursos", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que "antes los hospitales tenían servicios y ahora y casi seguro en el futuro los servicios tendrán hospitales", lo que quiere decir que serán los profesionales quienes se moverán por el territorio dentro de esta estrategia de cohesión y visión de conjunto.

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Castaño ha apostado también por la transformación digital, que "no es un proyecto tecnológico" sino "asistencial", y ha anunciado avances en la historia clínica electrónica, la integración de sistemas de información y la automatización de tareas repetitivas.