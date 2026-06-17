Teruel Existe e Izquierda Unida llevan al Constitucional el recorte de fondos en las Cortes de Aragón

Los portavoces parlamentarios de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, y de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea, han comparecido en rueda de prensa para anunciar la presentación de un recurso de amparo contra la Resolución de 31 de marzo de 2026 de la Mesa de las Cortes de Aragón, de acuerdo con la Junta de Portavoces, que determinó el importe de las ayudas para las contrataciones de personal a percibir por cada Grupo Parlamentario y Agrupación Parlamentaria durante la XII Legislatura. “Presentamos este recurso porque creemos que se vulnera el derecho de nuestras agrupaciones parlamentarias a la participación política, regulado en el artículo 23.1 de la Constitución Española de 1978”, ha comenzado Guitarte. “Quiero recordarles que, a favor de esta resolución, por la que se mermaban nuestros derechos constitucionales, votaron PP, Vox y PSOE. Es importante recordarlo”.

Marta Abengochea, coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, ha declarado que “estamos aquí haciendo lo que dijimos que haríamos, agotar todas las vías. Esto es un ataque al pluralismo político. Tenemos derecho a hacer nuestro trabajo con dignidad. Si no había criterios fijados, sí que había un consenso histórico que se ha roto, que casualmente se ha producido cuando los dos grandes partidos, PP y PSOE, han perdido representación y diputados y sin embargo van a tener más asignación de recursos. Puede que sea una casualidad, o puede que no. Y nosotros creemos que no”.

El Estatuto de Autonomía de Aragón mandata a las Cortes para establecer esta cuestión, y así se refleja en el Reglamento de las Cortes, cuando se establece en su artículo 51.1 que la Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, determinará en cada momento las ayudas necesarias para cada grupo parlamentario o agrupación parlamentaria, que habrán de ser suficientes para el correcto cumplimiento de su función. A estos efectos, pondrá a disposición de cada grupo parlamentario o agrupación parlamentaria espacios y medios personales, materiales o tecnológicos adecuados.

Esta aportación para el funcionamiento de grupos y agrupaciones merece especial atención en el punto concreto de aportaciones finalistas para personal, sin aplicarse un criterio puramente proporcional al número de diputados. Y se hacía desde el criterio de que eran precisamente los grupos y agrupaciones más pequeños los que más asignación necesitaban en proporción, para cumplir las funciones que estatutariamente tienen atribuidas (artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Aragón). “Piensen que al contar con pocos diputados y diputadas se multiplica el trabajo en las múltiples actuaciones a realizar, lo que en los grupos con mayor número de miembros fácilmente puede dividirse entre sus miembros. Por eso, limitar la estructura administrativa de apoyo a los grupos y agrupaciones pequeñas supondría que éstos tuvieran de optar por dedicarse a un número determinado de asuntos, priorizando pero sin poder ejercer en todos los campos de la vida parlamentaria”, ha seguido Guitarte.

La Mesa de las Cortes de Aragón tiene potestad para fijar el reparto de las subvenciones, pero si su reparto supone apartarse de la normativa y del precedente que se ha seguido en todas las legislaturas anteriores, debe ser expresamente motivada la razón, al margen de criterios de oportunidad, para ello. “Y de todas maneras, presentando este recurso lo que hacemos es seguir las indicaciones de la letrada mayor, a la que se le solicitó un informe sobre la medida contra la que presentamos el recurso. Según dicho informe, únicamente cabría recurso de amparo directamente ante el Tribunal Constitucional. Y es lo que hemos hecho”.

“Entendemos que nuestro recurso tiene especial transcendencia constitucional, porque le pedimos al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si los órganos de un parlamento, sin un mínimo de motivación de variación de precedentes consolidados, puede tomar una decisión como la que nos ocupa. Además, y esto es importante, hemos solicitado medidas cautelares de suspensión del acto parlamentario. Y es que, con los tiempos que se manejan para este tipo de recursos, podemos estar hablando de años, entre la admisión a trámite y el pronunciamiento del tribunal”.

Tomas Guitarte encontró “curioso” que se produzca esa decisión de modificar todo el precedente histórico desde que tenemos Estatuto de Autonomía “cuando PP y PSOE han perdido representación y sin embargo lo que buscan es tener mayores retribuciones para poder acomodar determinados compromisos de asistentes o asesores, y todo ello en perjuicio de los partidos minoritarios. Alguna vez hemos dicho que en el sistema democrático hay una fase electoral y una parlamentaria que determina cómo debe desarrollarse ese resultado electoral. Lo que importa es lo que dicen las elecciones: qué grupos tienen que estar aquí y una vez que tienen representación lo que no puede hacer el sistema es limitar esa representación que ha otorgado la ciudadanía aragonesa”.

Marta Abengochea quiso recordar que “es verdad que PP, Vox y PSOE votaron a favor de este cambio, pero Chunta Aragonesista votó en contra y lo queremos agradecer”. Tanto Abengochea como Guitarte concluyeron señalando que está en juego la dignidad parlamentaria y la labor de los grupos más pequeños de control al gobierno y de representatividad. “Si al gobierno PP Vox se le ha olvidado que se deben a toda la ciudadanía, independientemente de su signo político, nosotros no vamos a parar de recordárselo”.