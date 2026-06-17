El viaje en autobús desde Zaragoza hasta Madrid o Barcelona costará un 23% menos

Los viajes en autobús desde Zaragoza hasta Madrid o Barcelona serán un 22,7% más baratos en la nueva concesión del mapa de carreteras que acaba de sacar a licitación el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El nuevo contrato se oferta a las empresas interesadas para la explotación del servicio regular de viajeros de uso regular por carretera en el itinerario entre Madrid y Cataluña y que atraviesa decenas de municipios aragoneses.

La nueva ordenación del servicio supondrá una mejora de las tarifas preexistentes, con una reducción del 22,7 %, ha indicado en un comunicado. Se trata del segundo corredor del nuevo mapa concesional que sale a licitación tras el de Bilbao–Castro Urdiales, y su publicación sigue a la apertura del trámite de información pública esta misma semana de los 31 corredores restantes del mapa.

Este nuevo corredor reconoce 13 rutas que superan los 6.000 kilómetros de conexiones. Este que atraviesa a Aragón incluye 95 paradas repartidas por 47 municipios entre las provincias de Barcelona (7 localidades), Guadalajara (5 localidades), Huesca (2 localidades), Lleida (2 municipios), Madrid (2 localidades), Soria (2 localidades), Tarragona y Zaragoza, la provincia más destacada, con hasta 26 municipios diferentes con parada.

El Ministerio ha avanzado en la definición del nuevo mapa concesional con la apertura, esta misma semana, del proceso de información pública de los anteproyectos de los 31 corredores que faltaban para completar el nuevo mapa concesional. Las alegaciones podrán presentarse hasta el 28 de julio.

Además de los 31 corredores aprobados esta semana, el Consejo de Ministras y Ministros también dio luz verde al corredor Madrid – Valencia el pasado mes de mayo. Todos ellos, sumados a los dos ya licitados, completan los 34 corredores del mapa concesional. Este nuevo trazado del mapa mantendrá todas las paradas y rutas actuales, garantizando la continuidad de los servicios, al tiempo que optimizará los servicios, potenciará la intermodalidad, se incrementará el número de vehículos de cero y bajas emisiones, y se implementarán sistemas inteligentes de transporte. A su vez, este nuevo mapa permitirá avanzar en la renovación de las concesiones estatales, otra de las prioridades actuales.

El proyecto de establecimiento del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid, Zaragoza y Cataluña fue aprobado el 21 de abril por el Consejo de Ministros, tras haber sido sometido al proceso de información pública desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.

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Las empresas interesadas en ofrecer el servicio tienen hasta el próximo 14 de agosto para presentar su proyecto.