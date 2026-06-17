De dónde vienen las empresas que se mudan a Aragón y a qué destinos van las que se marchan

Aragón vuelve a salir ganando del habitual trasiego de empresas que se produce entre comunidades autónomas. La comunidad registra un saldo positivo de diez sociedades mercantiles por cambios de domicilio social en el primer trimestre de 2026, de modo que el número de compañías que han trasladado su sede a la tierra del polvo, niebla, viento y sol supera al de las que han decidido marcharse. El dato permite corregir el tropiezo sufrido en 2025, cuando el balance fue negativo después de un 2024 de ganancia neta. El cambio de tercio se apoya especialmente en la creciente llegada de empresas procedentes de Navarra.

Así lo reflejan los últimos datos facilitados a este diario por el Colegio de Registradores de España, cuya estadísticas reflejan una evolución cambiante en los últimos ejercicios. Tras las pérdidas registradas en 2022 y 2023, Aragón consiguió revertir la tendencia durante buena parte de 2024 y llegó a contabilizar un saldo favorable de 18 empresas. Sin embargo, el balance acabó deteriorándose en 2025, cuando las sociedades que abandonaron la comunidad superaron a las que llegaron desde otras autonomías.

En concreto, durante el pasado año se instalaron en Aragón 125 empresas procedentes de otros territorios españoles, mientras que 145 compañías trasladaron su domicilio social fuera de la comunidad. El resultado fue una pérdida neta de 20 sociedades, situando a Aragón entre las autonomías con peor balance del ejercicio, aunque lejos de las cifras registradas por Cataluña.

En cualquier caso, los economistas suelen restar valor a los cambios de sedes sociales por las limitadas implicaciones que tienen a efectos prácticos y contables, salvo que esos traslados impliquen también a centros productivos o domicilios fiscales.

Madrid vuelve a perder atractivo

Uno de los datos más llamativos vuelve a encontrarse en la relación entre Aragón y Madrid. La comunidad aragonesa logró captar en 2025 un total de 48 empresas procedentes de la región capitalina, mientras que 58 tomaron el camino inverso. El saldo siguió siendo favorable para la autonomía que acoge la capital de España, aunque la diferencia se redujo notablemente respecto a la observada durante gran parte de la última década. Esta tendencia es atribuida, principalmente, a la menor carga fiscal de la que hace bandera ese territorio, lo que ha generado críticas por ejercer una competencia desleal.

La tendencia cambia de signo en el arranque de 2026. Entre enero y marzo llegaron a Aragón 11 empresas desde Madrid y únicamente nueve realizaron el traslado contrario, lo que arroja un saldo positivo de dos sociedades a favor de la primera comunidad.

El dato coincide además con un cambio de tendencia nacional. Madrid, tradicional líder en la captación de sedes sociales, cerró 2025 con un saldo negativo de 27 empresas. No obstante, la región ha recuperado rápidamente su capacidad de atracción y encabeza de nuevo la clasificación nacional en el primer trimestre de 2026, con un balance favorable de 55 sociedades.

El flujo con Cataluña se estabiliza

Los movimientos entre Aragón y Cataluña confirman igualmente la normalización observada en los últimos años. Después de la intensa salida de empresas de la vecina comundiad que se produjo tras la crisis política desatada por el proceso independentista, los intercambios entre ambos territorios muestran ahora un equilibrio prácticamente absoluto.

Durante 2025 llegaron a Aragón 39 empresas procedentes de Cataluña y exactamente el mismo número trasladó allí su domicilio social, por lo que el saldo fue nulo. En el primer trimestre de 2026 la situación se repite: 19 compañías llegaron desde Cataluña y otras 19 realizaron el recorrido inverso.

Los datos contrastan con los registrados entre 2017 y 2022, cuando Aragón fue uno de los principales destinos elegidos por las empresas catalanas que decidieron abandonar la comunidad vecina.

Pese a esta estabilización, Cataluña continúa siendo la autonomía más perjudicada por los cambios de domicilio social. En 2025 perdió 158 empresas más de las que logró atraer y en los tres primeros meses de 2026 acumula ya un saldo negativo de 61 sociedades.

Fugas de Navarra de Aragón

La principal novedad del arranque de 2026 se encuentra en la relación con Navarra. Durante el primer trimestre llegaron a Aragón doce empresas procedentes de la comunidad foral, frente a únicamente dos que realizaron el camino contrario. El saldo positivo de diez compañías convierte a la región vecina del valle del Ebro en el principal motor de la recuperación aragonesas de sedes mercantiles.

Además, no se trata de un fenómeno aislado. Aragón ya salió beneficiada de los intercambios empresariales con Navarra en ejercicios anteriores. En 2024 recibió 15 sociedades navarras y perdió ocho, mientras que ahora el diferencial favorable se ha ampliado de forma significativa. El dato adquiere relevancia porque la comundiad foral viene registrando en los últimos años uno de los peores balances del país en cambios de domicilio social.

Octava con mejor balance

No obstante, Cataluña siguió siendo el principal origen de las empresas que llegaron a Aragón en el primer trimestre del año, con 19 traslados, seguida de Navarra (12) y Madrid (11).

Gracias al saldo positivo de diez empresas, Aragón se situó como la octava comunidad autónoma con mejor comportamiento en el primer trimestre de 2026. Solo Madrid (55), País Vasco (20), Baleares (17), Comunidad Valenciana (15), Galicia (14), Canarias (13) y Andalucía (5) registraron balances favorables. El resultado permite a la comunidad recuperar parte del terreno perdido durante 2025 y consolidar una posición intermedia en el mapa nacional de cambios de domicilio social.