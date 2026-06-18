Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio

Un incendio cerca de las vías del AVE a la altura del municipio catalán de Albí, en el límite provincial de Lérida y Tarragona, ha puesto en jaque la circulación de trenes en la línea de alta velocidad más utilizada de España, la que conecta Madrid y Zaragoza con Barcelona y la frontera francesa. El fuego se ha originado en torno a las 10.30 horas y en poco más de tres horas ya lleva 15 trenes afectados, completamente parados en las estaciones intermedias, y miles de viajeros esperando en terminales como la de Delicias en Zaragoza, tanto de Renfe como de Ouigo e Iryo.

El incidente ha puesto en jaque toda la línea al detectarse el fuego en las proximidades de la vía. Al activarse la alerta, el gestor de la infraestructura ha tenido que interrumpir el suministro eléctrico en la catenaria y ha ordenado que ningún tren se aproxime a este punto conflictivo. Un parón inmediato que hará que mientras se recupera la circulación se vayan incrementando los convoyes afectados por el corte de la línea.

En algunos puntos se ha avisado de que es probable que la circulación se retome a partir de las 15.15 horas, pero esta información no está confirmado por las fuentes oficiales de Adif. Estas se remiten al protocolo de seguridad en estos casos y que solo se retomará "cuando lo autoricen los Bomberos".

Mientras, el despliegue en la zona del incendio es muy importante, con , ya que se han movilizado 12 dotaciones e incluso medios aéreos están refrescando la zona de un incendio que se da por "estabilizado" pero aún no está extinguido. Protecció Civil y los Bomberos de la Generalitat tienen en su mano decidir cuándo poner fin a este caos que afecta a toda la línea de alta velocidad en hora punta.

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Mientras el fuego se mantiene en campos de rastrojo cerca de la carretera LV-7031 y de la línea ferroviaria, muy cerca de una zona en la que el pasado fin de semana se declaró otro incendio, en Cervià de les Garrigues (Lérida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos continúan desplegados para intentar controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.