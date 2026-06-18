La Aemet pierde en Aragón un 30% de sus trabajadores en 15 años

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no atraviesa el mejor momento de su historia en lo que se refiere a número de trabajadores. En Aragón, el organismo público ha perdido un tercio de sus empleados en los últimos quince años. Una dinámica que se replica a nivel nacional, ya que las diferentes sedes de la organización han registrado un 30% de pérdida de trabajadores en el mismo período de tiempo.

Los datos del sindicato CSIF señalan esta merma en las plantillas y desde esta misma agrupación sindical se avisa de que los trabajos que tiene que hacer la Aemet se completan peor con un menor número de empleados. Desde el Gobierno de España reivindican las últimas ofertas de empleo público y el aumento de los presupuestos destinados a la institución, incluidos en reales decretos leyes.

Según los datos facilitados por CSIF, la Aemet contaba en 2010 en Aragón con hasta 60 trabajadores. A finales de 2025, los registros más actualizados señalaban que la plantilla la componían 42 personas. Una pérdida del 30% que, sin embargo, reconocen desde el sindicato que se ha paliado respecto a peores momentos, porque ha habido "una pequeña recuperación tanto por la Oferta de Empleo Público como por la nueva bolsa de interinos".

Los registros de CSIF para la función pública de la Aemet a nivel nacional empatan con los aragoneses. En el mismo período de tiempo, la agencia pública de meteorología ha perdido 446 empleados, un 30,6%. Mientras que en 2010 trabajaban para la Aemet 1.460 personas, el ejercicio de 2025 se cerró con 1.014 empleados en la plantilla.

"Notamos la pérdida de trabajadores", señala Manuel Abad, delegado de CSIF en la Aemet en Aragón, que lamenta que la cuarentena de empleados que forman el equipo notan "la imposición de horas extra obligatorias". Lo argumenta con una sentencia de 2024 que reconoció que en la comunidad autónoma, concretamente en la estación del Aeropuerto de Zaragoza, se habían registrado centenares de horas de más. "Hay una mayor carga de trabajo y no hay apenas turno de noche en Aragón, algo que pasa en otras comunidades autónomas", admite Abad, que afirma que según los datos de CSIF solo se mantiene es turno nocturno en las estaciones de Sevilla, Barcelona o Madrid, pocas más.

La AEMET tiene en Aragón cuatro observatorios. Zaragoza, Huesca, Teruel y Daroca. Según Abad, "no hay gente ni en Daroca ni en Teruel", después de que el último trabajador de la estación turolense se haya jubilado y de que se haya trasladado al empleado de Daroca a reforzar al observatorio de la capital aragonesa.

El servicio de predicción mejora gracias a la tecnología, "pero sigue habiendo tareas técnicas que siempre las tiene que hacer una persona", por lo que la pérdida de personal se nota para el desarrollo de sus tareas. Según los datos de CSIF, "un 30% de la AEMET en Aragón se dedica a controlar los datos de los aeropuertos", necesarios para evitar cualquier percance en las pistas.

"Lentitud" para entregar las plazas

Además de la reducción de las plantillas, que el Gobierno central quiere paliar con las últimas ofertas de empleo publicadas, en CSIF denuncian "la lentitud" de la Administración para completar los procesos y asignar las plazas a aquellos opositores que hayan obtenido su espacio. "Se necesita una mayor agilidad en la tramitación de los recursos humanos, porque hay funcionarios de categoría A2 que sacaron la plaza en 2024 que aún no trabajan", denuncia Abad, que destaca que los estudiantes que sacaron su plaza hace dos años están, en su mayoría, "en el período de prácticas", y los que se presentaron a la OPE de 2025 "acaban de hacer el primer examen y no harán la siguiente prueba hasta final de año".

Entrada principal a la Aemet en Aragón. / Jaime Galindo / EPA

"Hay gente que terminó sus prácticas en julio de 2025 y todavía no tiene asignado su puesto de trabajo, ya que las plazas se conocieron en abril", asegura el delegado de CSIF en la comunidad, que calcula que hay opositores que esperan "entre seis y nueve meses" a que se les asigne su espacio definitivo: "Se les paga por estar esperando a que se resuelvan sus expedientes".

Un sueldo que no llega al mínimo, que se encuentra en el entorno de los 900 euros, pero que en CSIF denuncian que es "un gasto de recursos públicos" en una persona que ya estaría en su puesto de trabajo, "ganado por oposición", si la Administración resolviera los expedientes de forma más ágil. "Hay gente que aprovecha esos meses para seguir estudiando y sacarse una plaza mejor", concluye Abad.

La respuesta del Gobierno de España

El Gobierno de España, consultado por este diario, ha puesto en valor la última oferta de empleo público, de carácter extraordinario, para ampliar la plantilla de la Aemet. Según lo acordado en la mesa sectorial el pasado mes de marzo, la oferta de 2026 incluye "más de 400 plazas para los cuerpos meteorológicos, 100 plazas para otros cuerpos y 40 plazas de personal laboral". Y señalan que las últimas tres ofertas han convocado "más de 500 plazas para los cuerpos meteorológicos".

A finales de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 40 millones de euros "para reforzar la plantilla de la Aemet y las Confederaciones Hidrográficas". La medida se aprobó dentro del Real Decreto-ley 5/2026, con el que se adoptaban "medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos".

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"Para reforzar la lucha contra las emergencias climáticas, en particular lo referido a las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, se incrementarán las plantillas de las Confederaciones Hidrográficas y de las demarcaciones de costas, así como de la Aemet", resumían en el Gobierno, donde destacaban la oferta de empleo extraordinaria como "una respuesta necesaria para hacer frente al desafío que representa el cambio climático y que obliga a todos los sectores de la sociedad a estar más preparados".