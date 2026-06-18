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Cómo afectará la Quebrantahuesos al tráfico del Pirineo en Aragón: horarios y carreteras cortadas por la carrera

Casi 2.000 participantes se darán cita en los Pirineos para la exigente prueba ciclista, que contará con un amplio dispositivo de seguridad para asegurar su desarrollo

Decenas de ciclistas durante una edición de la carrera de la Quebrantahuesos

Decenas de ciclistas durante una edición de la carrera de la Quebrantahuesos / Carlos Gil-Roig

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Martín Vital

Zaragoza

La clásica carrera de la Quebrantahuesos es uno de los eventos más esperados para los deportistas aragoneses, no aragoneses e incluso extranjeros de todo el mundo. En su XXXV edición, el recorrido apunta otro año más a convertir el norte de Huesca en un circuito cicloturista de unos 200 kilómetros que pondrán a prueba la capacidad de resistencia y la habilidad de casi 2.000 participantes que vendrán a los Pirineos a mostrar su valía. Ante esto, la Guardia Civil velará por que sea una carrera limpia, ordenada y segura para todos los ciclistas este próximo sábado 20 de junio.

Las fuerzas de seguridad de la provincia de Huesca han preparado un amplio dispositivo de seguridad ciudadana para ello, tanto en las localidades del Alto Gállego con en la Jacetania, donde hasta 220 agentes de la benemérita serán partícipes en el mismo, además de otros efectivos de la Unidad Aérea, el Equipo PEGASO o la Policía Judicial, entre otros.

Agente de la Guardia Civil de Tráfico

Agente de la Guardia Civil de Tráfico / GUARDIA CIVIL

El tráfico se va a haber claramente afectado por este evento multitudinario, único en España y en Europa, con múltiples carreteras cortadas durante horas a lo largo de toda esta jornada deportiva. Este año la prueba presenta cambios en su recorrido debido a las obras de la autovía A-23. La salida de la Quebrantahuesos se realizará con un tramo neutralizado por el interior de Sabiñánigo, mientras que la meta de ambas marchas se ubicará junto a la rotonda de la carretera de Larrés, antes de completar el recorrido hasta Pirenarium.

Carreteras cortadas y horarios

Las principales afecciones al tráfico se concentrarán durante toda la jornada del sábado, con Sabiñánigo como epicentro de la carrera:

A-23 (Sabiñánigo-Jaca)

  • Cortada entre las 06:30 y las 09:30 horas.
  • El cierre afecta al tramo entre Sabiñánigo y Jaca para facilitar la salida de la Quebrantahuesos.

N-330 (Jaca-Somport)

  • Restricciones entre las 07:15 y las 10:45 horas.
  • Se verán afectadas las localidades de Jaca, Castiello de Jaca, Villanúa, Canfranc Pueblo, Canfranc Estación y Candanchú.
  • Como alternativa para quienes viajen desde Jaca hacia Huesca o el Valle de Tena, la Guardia Civil recomienda utilizar la carretera SC-22130-02, que une la N-330 con Ipiés pasando por Navasa.

A-136 (Valle de Tena)

  • Permanecerá cortada entre las 09:30 y las 18:30 horas.
  • La restricción afecta al acceso a todas las localidades del valle, entre ellas Biescas, Escarrilla, Panticosa, Sallent de Gállego, Formigal y El Portalet.

N-260 (Biescas-Sabiñánigo)

  • Restricciones entre las 09:30 y las 18:30 horas en dirección Sabiñánigo.
  • Los vehículos procedentes de Cotefablo y Biescas serán desviados por el itinerario alternativo que pasa por Orós Alto, Orós Bajo, Lárrede y Latas.
  • En sentido norte la circulación permanecerá abierta hasta la entrada sur de Biescas, donde será obligatorio acceder al núcleo urbano.

Cortes específicos por la Treparriscos

La marcha Treparriscos también provocará restricciones importantes.

N-260 (Sabiñánigo-Fiscal)

  • Cortada entre las 07:00 y las 10:00 horas.

N-260-A (Fiscal-Biescas por Cotefablo)

  • Cortada entre las 08:15 y las 13:00 horas.

N-260-A (Biescas-N-330, sentido Sabiñánigo)

  • Cortada entre las 09:30 y las 18:30 horas.
  • En dirección Fiscal solo se permitirá circular hasta la entrada sur de Biescas.

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Recomendaciones para los conductores

La Guardia Civil aconseja planificar los desplazamientos con antelación, consultar los horarios de los cortes antes de viajar y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes y la señalización provisional. También recomienda informarse previamente en los establecimientos hoteleros de la zona sobre posibles limitaciones de acceso y extremar la precaución durante toda la jornada, ya que miles de ciclistas compartirán la calzada con el resto de usuarios de la vía.

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