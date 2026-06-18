La alerta de Durão Barroso en Zaragoza: "Estamos en un mundo más incierto, más volátil, polarizado y peligroso"

José Manuel Durão Barroso, exprimer ministro de Portugal (2002-2004) y presidente de la Comisión Europea (2004-2014), ha analizado este jueves en Zaragoza los grandes cambios que atraviesa el mundo con motivo de su intervención en el encuentro organizado por Fundación Ibercaja, donde ha alertado de un mundo "más incierto, más volátil, polarizado y peligroso".

Barroso ha comenzado su intervención marcando el tono de su discurso. "Como ya no estoy en política, ya estuve más de 30 años, puedo deciros que hoy mi nivel de sinceridad crece cada día", afirmó. "Voy a decir lo que pienso. No estoy aquí a representar ninguna institución". El exdirigente europeo describió la situación actual como un momento de gran incertidumbre. "El mundo hoy está más incierto, más volátil, polarizado, fragmentado, imprevisible y peligroso", aseguró.

A su juicio, hay elementos nuevos en la situación actual por "la escala" y "la velocidad" de los cambios. "Sabemos que el orden antiguo no va a continuar, pero no sabemos cuál es la nueva disposición, la nueva situación", ha señalado. Para Barroso, esta transición genera "ansiedad" e incertidumbre.

Durante su intervención también ha hablado de la evolución de las democracias en el panorama internacional. "Hoy la democracia ya no es el sistema de referencia obligatorio. Ya perdió una gran parte de su prestigio", ha afirmado. En su opinión, el crecimiento de los populismos responde a "una multiplicidad de causas".

Entre los grandes cambios globales ha situado la revolución tecnológica. "Estamos delante de una verdadera revolución de las más importantes en la historia de la humanidad", ha explicado. Sobre la inteligencia artificial, ha afirmado que puede “transformarlo casi todo".

Barroso ha destacado sus posibilidades, pero también sus riesgos. "La capacidad cognitiva va a aumentar mucho", ha indicado: "Lo que está en curso con la inteligencia artificial es simplemente magnífico, pero sus propios promotores de dicen que no saben si van a ser capaces de controlarla", ha añadido. "La cuestión que se pone es si somos capaces o no de controlar la inteligencia artificial antes que nos controle a nosotros", ha incidido.

En el análisis de la situación internacional, Barroso ha apuntado tres causas inmediatas: "La invasión de Ucrania por Rusia, el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la reelección del presidente Trump". Sobre Ucrania, ha asegurado que se trata de la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial: "Si el objetivo de Putin era tener a Ucrania más lejos de la OTAN, ha conseguido exactamente lo contrario".

El exresponsable europeo ha apuntado que coincidió con Putin en más de 25 ocasiones y ha relatado que está absolutamente convencido de que la decisión de invadir Ucrania era prácticamente inevitable: “Fue una decisión personal de Putin". Además, se ha mostrado pesimista en una reconciliación entre Rusia y Ucrania porque “con Putin es imposible".

Respecto a Oriente Próximo, Barroso ha dicho que la cuestión de Palestina está peor ahora de lo que estaba hace 5, 10, 20 o 30 años. Tras recordar sus visitas a la zona, ha relatado que cuando uno va ahí, entiende “cómo es el nivel de odio, que es un nivel indescriptible". También se ha referido a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. "Es the great disruptor", ha opinado. "Va a haber un periodo antes y un periodo después de Trump".

Sobre Europa, ha reclamado un cambio de actitud: "Europa no puede seguir siendo el adolescente geopolítico. No queremos la guerra y no somos militaristas. La Unión Europea no tiene ninguna ambición ni ningún plan de invadir países". A su juicio, Europa debe reforzar su capacidad defensiva: "Si nosotros no damos una capacidad de defensa a Europa, entonces estamos bajo chantaje permanente".

Barroso ha insistido en la necesidad de que Europa actúe. "El problema de Europa no es el análisis ni el diagnóstico. El problema es la ejecución ", ha resumido.

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El político portugués quiso cerrar con un mensaje de esperanza: "Las cosas cambian. Una crisis es la ocasión para encontrar soluciones". Su última reflexión ha estado dedicada a la importancia de las personas: "Lo que importa es cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño. Europa, sin arrogancia, tiene algunas cosas buenas para dar al mundo si respeta sus valores", ha terminado.