Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja: "No hemos reunido aquí a los mejores expertos del mundo para que se conviertan en profetas por un día"

¿Qué se puede saber realmente sobre el futuro? ¿Cómo prepararse para los cambios que ya están transformando la sociedad? Son algunas de las preguntas que están centrado el congreso internacional El Mundo que Viene, que se ha inaugurado este jueves en Zaragoza con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja.

El presidente de la fundación, Amado Franco, ha defendido la necesidad de recuperar la reflexión en una época marcada por la velocidad de los cambios tecnológicos, sociales y económicos. Ante un auditorio que ha llenado el Palacio de Congresos de Zaragoza, ha recordado que “la idea misma de construir el futuro es relativamente reciente en la historia de la humanidad”.

Durante siglos, ha explicado, las sociedades entendían el porvenir como algo escrito de antemano y condicionado por fuerzas ajenas a la voluntad de las personas. Ha recordado que fue la Ilustración la que introdujo una nueva forma de pensar basada en la razón, la ciencia y la educación, permitiendo imaginar un mañana mejor que el presente.

"El futuro no se descubre, el futuro se construye", ha resumido Franco, una idea que ha servido como hilo conductor de su intervención.

El presidente de Fundación Ibercaja ha relacionado esa herencia ilustrada con los orígenes de la institución. Ha recordado que la antigua Caja de Ahorros nació impulsada por personas vinculadas a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, convencidas de que la educación, el ahorro y el conocimiento podían mejorar la vida de la sociedad.

Franco, junto a varios de los ponentes en la primera sesión del congreso. / JOSEMA MOLINA

A partir de esa tradición, ha explicado, surge la organización de un congreso que no pretende hacer predicciones ni ofrecer respuestas cerradas sobre lo que ocurrirá en las próximas décadas. "No hemos reunido aquí a los mejores expertos del mundo para que se conviertan en profetas por un día. No buscamos certezas imposibles. Buscamos orientación e inspiración", ha señalado.

Franco ha insistido en que la incertidumbre seguirá formando parte de la condición humana pese a que hoy disponemos de más información, más tecnología y más capacidad de análisis que nunca. Como ejemplo, ha recordado que hace apenas tres décadas internet era “una curiosidad tecnológica”, que las redes sociales eran inimaginables hace 20 años y que la inteligencia artificial parecía, hasta hace poco, un asunto reservado a laboratorios especializados.

"El futuro siempre termina sorprendiendo a quienes creen haberlo comprendido", ha afirmado. Por ello, ha defendido la importancia de diferenciar entre predecir y prepararse. Mientras que intentar adivinar lo que ocurrirá suele resultar arriesgado, desarrollar capacidades para afrontar distintos escenarios siempre resulta útil.

A lo largo de las dos jornadas del congreso, expertos internacionales analizarán algunas de las grandes tendencias que ya están transformando el mundo: el envejecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades, la revolución de la inteligencia artificial, la transición energética o los desafíos relacionados con la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Según Franco, el objetivo ha sido ayudar a identificar riesgos y oportunidades para tomar mejores decisiones en un contexto de cambios acelerados.

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El presidente de Fundación Ibercaja ha insistido durante su intervención en la reivindicación de un modelo de progreso basado no solo en la innovación tecnológica, “sino también en los valores democráticos y humanistas”. "Queremos contribuir a construir una sociedad tecnológicamente avanzada, pero siempre fiel a los valores de libertad, dignidad humana, igualdad y derechos humanos que definen nuestra convivencia", ha concluido.