Ángel Adiego (Aepla): "Plaza es ahora mismo un proyecto totalmente exitoso que necesita más espacio"

Veinte años después de su creación, la Asociación Empresarial de Plaza (Aepla) mira atrás para reivindicar el camino recorrido y, sobre todo, hacia delante para reclamar nuevas infraestructuras y ampliaciones de suelo que permitan mantener el crecimiento de la principal plataforma logística de Aragón. La organización, que agrupa a más de 60 empresas y representa en torno al 70% de la actividad económica del polígono, ha celebrado este miércoles su aniversario en un acto institucional.

Para su presidente, Ángel Adiego, el balance no deja lugar a dudas. "No se puede pensar en el Aragón económico sin hablar de Plaza", sostiene el también consejero delegado del Grupo Lacor. La plataforma reúne actualmente más de 500 empresas y genera la actividad diaria de unos 16.000 trabajadores, cifras que la han convertido en uno de los principales motores económicos de la comunidad. "Hoy por hoy es vital. Sería impensable pensar en el desarrollo económico de Aragón sin contar con Plaza", recalca.

Una idea brillante y la llegada de Inditex

La historia de este crecimiento, explica Adiego, comienza con una apuesta que en su día muchos consideraron arriesgada. "Alguien tuvo la brillantísima idea de instalar una plataforma gigantesca en Zaragoza, aprovechando una ubicación privilegiada y unas infraestructuras que luego se han demostrado decisivas», recuerda. Sin embargo, identifica un momento clave que cambió definitivamente la dimensión del proyecto: la llegada de Inditex. "La Plataforma Europa -impulsada el gigante textil gallego- significó un antes y un después. El efecto tractor que tuvo fue tremendo y marcó la evolución posterior de Plaza", señala.

La celebración de este aniversario ha coincidido además con uno de los hitos más esperados por las empresas instaladas en el polígono como es el inicio inminente de las obras del puente Turiaso, una conexión largamente reivindicada que permitirá desarrollar el acceso norte a la plataforma. La infraestructura absorberá más de 6.000 vehículos diarios y contribuirá a aliviar los problemas de tráfico que se producen en las horas punta.

"Ahora mismo entran y salen cada semana unos 260.000 vehículos por los accesos de Plaza. Hay momentos en los que se registran más de 10.000 vehículos en apenas una hora. Este nuevo acceso va a ser absolutamente vital", destaca Adiego. La nueva conexión permitirá, según los cálculos de Aepla, ahorrar 28 millones de kilómetros recorridos, dos millones de euros en combustible y más de 3.300 toneladas de emisiones de CO2 al año.

El nuevo y reivindicado acceso

La reivindicación no ha sido sencilla. Adiego recuerda que la petición ha sobrevivido a distintos cambios políticos y administrativos. "Han pasado cuatro gobiernos por el Pignatelli hasta que hemos conseguido que esto sea una realidad", afirma. No obstante, reconoce expresamente el papel desempeñado por el actual consejero de Fomento, Octavio López. "Lo que no hemos conseguido en 17 años lo hemos conseguido en los tres últimos. Su intervención ha sido decisiva para acelerar el proyecto", asegura.

Con el acceso norte encarrilado y la mejora del transporte público en autobús dentro de la plataforma, con 19 paradas interiores, Aepla sitúa ahora el foco en la falta de espacio del polígono. "Plaza está ocupada prácticamente al 100%. Sigue habiendo demanda de suelo y necesidad de grandes superficies para nuevos proyectos", advierte. La apertura del acceso por Turiaso permitirá incorporar 71 nuevas hectáreas, pero el sector confía también en una posible reactivación de la ampliación conocida como Plaza 4.0, promovida por la inmobiliaria Wilcox, que fue paralizada tras un revés judicial por vulnerar los derechos de los pequeños propietarios y imponer gastos públicos de forma indebida.

"Habrá que empezar prácticamente desde cero esta expansión, pero Aragón necesita más espacio logístico. Plaza es un proyecto totalmente exitoso y hay que dotarlo de suelo para seguir creciendo", defiende Adiego, quien considera que el Gobierno de Aragón deberá asumir un papel impulsor en esa futura ampliación.

Nuevas inversiones

Respecto a algunas de las aspiraciones asociadas a Plaza, como la llegada del tranvía, un Cercanías, una estación del AVE o la implantación de una zona franca, Adiego se muestra prudente y escéptico. "Tampoco nos queremos hacer trampas al solitario", afirma al referirse a proyectos que considera "futuribles" y de una materialización "francamente compleja".

Mientras tanto, la plataforma encara una nueva etapa marcada por importantes inversiones. Entre ellas figuran la futura autopista ferroviaria con Algeciras, que permitirá transportar semirremolques completos por tren; la ampliación y modernización de las instalaciones de carga del aeropuerto de Zaragoza; y la llegada de nuevos proyectos empresariales que continúan ocupando las escasas parcelas disponibles.

"Todo apunta a que Plaza va a seguir creciendo. Tenemos nuevas empresas instalándose, mejoras en el aeropuerto, nuevas conexiones ferroviarias y un acceso norte que va a cambiar por completo la movilidad. Todos son ventajas", resume Adiego. Veinticinco años después de su nacimiento y veinte años después de la creación de Aepla, la gran plataforma logística afronta una nueva fase de desarrollo con el desafío de encontrar espacio para seguir expandiéndose.