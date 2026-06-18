Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaLecitrailerSucesos AragónHuelga médicosMario Alonso Auren
instagramlinkedin

POLÍTICA SANITARIA

La DGA asumirá los costes de mantenimiento del Pabellón de Aragón si Zaragoza es elegida sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El Gobierno autonómico se compromete a sufragar los gastos del inmueble hasta un máximo de cinco años

El Pabellón de Aragón, que aspira a ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

El Pabellón de Aragón, que aspira a ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. / Miguel Ángel Gracia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Gobierno de Aragón ha completado la documentación adicional reclamada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a todas las candidatas en el proceso de selección de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) y ha incluido el compromiso de asumir los gastos de mantenimiento del Pabellón de Aragón, edificio ofertado como sede, durante un máximo de cinco años desde que se adjudique la candidatura si Zaragoza es la elegida. Transcurrido este periodo, los costes pasarán a ser responsabilidad de la Administración General del Estado.

El compromiso declara de forma expresa que, en caso de que la candidatura de Zaragoza resulte seleccionada, el Gobierno de Aragón autorizará la cesión del Pabellón de Aragón mediante una mutación demanial sin transferencia de titularidad a favor de la Administración General del Estado. Esta fórmula permite que el edificio pase a destinarse a la nueva Agencia sin que la comunidad pierda la propiedad del inmueble, que recuperaría en caso de que dejara de utilizarse para este fin.

Junto a este compromiso se ha formalizado también la puesta a disposición de unas oficinas transitorias en la avenida de Ranillas, con una superficie conjunta de 991 metros cuadrados, que podrán ser utilizadas por la agencia como sede provisional mientras se completan las obras de adecuación del Pabellón de Aragón. El Gobierno de Aragón asumirá igualmente todos los gastos derivados de esta utilización transitoria, entre ellos electricidad, agua, climatización y mantenimiento.

La candidatura de Zaragoza, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de enero, propone el Pabellón de Aragón de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 como sede definitiva de la AESP. El edificio tiene un valor patrimonial de 33 millones de euros y una superficie de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de la superficie mínima exigida.

La propuesta aragonesa cuenta con el respaldo institucional unánime de las Cortes de Aragón, el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. A ello se suma la implicación de clústeres, entidades científicas, universidades, empresas, asociaciones profesionales y organizaciones sociales, que han participado en la elaboración de documentos de fortalezas y propuestas.

Noticias relacionadas y más

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública fue recomendada en 2020 por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia de Covid 19, y forma parte de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La Ley 7/2025, de 28 de julio, le otorga naturaleza jurídica de agencia estatal y define como sus objetivos esenciales la vigilancia en salud pública, la evaluación y comunicación de riesgos, y la planificación y preparación ante crisis y emergencias sanitarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
  2. El Gobierno de España autoriza una inversión récord para rehabilitar carreteras de Aragón: estas son las elegidas
  3. Villas de lujo, piscina privada y 750.000 euros: así es la ‘Moraleja’ aragonesa
  4. McDonald's continúa su expansión por Aragón: abrirá su primer restaurante en una localidad de 20.000 habitantes
  5. Un atropello obliga a cortar el tranvía de Zaragoza durante una hora
  6. Detectado un brote de viruela del mono en Zaragoza: ya hay más casos que en los tres últimos años
  7. El pueblo favorito de Camela está a diez minutos de Zaragoza: dará un concierto en el municipio más rico de Aragón
  8. Declarado un nuevo incendio de madrugada en el PTR de Zaragoza: 'El humo no es tóxico

Zaragoza cancela la hoguera de San Juan de un barrio de Zaragoza y es "muy probable" que suspenda todas las demás

Zaragoza cancela la hoguera de San Juan de un barrio de Zaragoza y es "muy probable" que suspenda todas las demás

La DGA asumirá los costes de mantenimiento del Pabellón de Aragón si Zaragoza es elegida sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La DGA asumirá los costes de mantenimiento del Pabellón de Aragón si Zaragoza es elegida sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La joven con la nota más alta de la PAU en Aragón vuelve emocionada a su colegio de Zaragoza: "Ha sido una alegría verte crecer"

La joven con la nota más alta de la PAU en Aragón vuelve emocionada a su colegio de Zaragoza: "Ha sido una alegría verte crecer"

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha emitido más de 4.000 informes de vulnerabilidad para inmigrantes en proceso de regularización extraordinaria

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha emitido más de 4.000 informes de vulnerabilidad para inmigrantes en proceso de regularización extraordinaria

Aldi continúa su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza

Aldi continúa su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza

El Portillo: más de dos décadas de atascos para cerrar una cicatriz urbana histórica en Zaragoza

El Portillo: más de dos décadas de atascos para cerrar una cicatriz urbana histórica en Zaragoza

Plaza Imperial empieza a ser historia: así avanzan las obras del derribo del centro comercial

Una de las grandes orquestas aragonesas amenizará este viernes las fiestas de San Lamberto de Utebo: “Se espera mucha gente”

Una de las grandes orquestas aragonesas amenizará este viernes las fiestas de San Lamberto de Utebo: “Se espera mucha gente”
Tracking Pixel Contents