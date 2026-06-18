Las educadoras de 0 a 3 años de Aragón vuelven a salir a la calle por sus derechos laborales: "La conciliación no puede construirse a costa de la infancia"

Vuelven a alzar la voz. Las educadoras de 0 a 3 años de Aragón se han sumado a las movilizaciones convocadas este jueves en toda España "para reivindicar el derecho de la infancia y al descanso y a la vida familiar con una protesta a las 19.00 horas en la plaza España de Zaragoza. Como hicieron durante la huelga de mayo, que fue también un llamamiento estatal, han vuelto a salir a la calle para defender que las escuelas infantiles no son la respuesta a los "problemas laborales, económicos o turísticos de los adultos" y recalcar que las políticas deben centrarse "en los derechos y el bienestar de los niños y niñas, por encima de criterios exclusivamente económicos, organizativos o productivos".

Según ha explicado Jorge Pinilla, vicepresidente de la Plataforma Aragonesa de Educación Infantil 0-3 que ha convocado la protesta junto al sindicato CGT, los educadores han vuelto a la calle para recordar las demandas que llevan solicitando desde las calles de distintas ciudades los últimos meses. "Vamos a reivindicar nuestros derechos laborales y a apoyar a las compañeras de Madrid que llevan más de dos meses en huelga", ha indicado.

Una de las principales reivindicaciones que hacen las educadoras de 0 a 3 son las ratios, que en Aragón son las siguientes: una por cada ocho bebés de 0 a 1 años, una para trece niños de 1 a 2 años y una para veinte menores de 2 a 3 años. Estas tasas quedan lejos de las del resto de Europa, ya que en países como Italia son una trabajadora por cada seis pequeños en los tres ciclos.

Las educadoras de 0 a 3 años se concentran en Zaragoza para reivindicar sus derechos laborales. / Pablo Ibáñez

En esta misma línea, solicitan una pareja educativa para, ha apuntado Pinilla, "no estar solos en el aula con esas ratios". Es decir, que haya al menos dos profesionales a cargo de los menores. También solicitan una mejora de sus condiciones retributivas.

Aunque las ratios están establecidas a nivel nacional, las educadoras señalan que hay competencias delegadas en las comunidades y Pinilla recuerda que en Navarra, después de un intenso periodo de huelga, lograron cambiar sus condiciones y cuentan con las que reclaman ahora los educadores de Aragón y otros territorios.

Las educadoras consideran que con estas condiciones se deja de priorizar el bienestar de los menores y desde la Plataforma Aragonesa de Educación Infantil 0-3 años critican que la necesidad de conciliar sea la eterna excusa. Aseguran que hay escuelas infantiles de Aragón que están abiertas "todo el verano" y agregan que "algunas administraciones han llegado a justificar la apertura de servicios extraordinarios en sábados por las necesidades derivadas de la actividad turística".

"La conciliación no puede consistir en que los niños y niñas pasen cada vez más horas en centros educativos" Plataforma Aragonesa de Educación Infantil 0-3

Las educadoras defienden que "la conciliación no puede consistir en que los niños y niñas pasen cada vez más horas en centros educativos porque las administraciones no son capaces de desarrollar políticas familiares, laborales y sociales que permitan a las madres, los padres y los cuidadores disponer de tiempo real para criar y acompañar a sus hijos", y recuerdan que los menores "necesitan juego, descanso, apego, estabilidad emocional y tiempo de calidad con sus familias".

"Convertir las escuelas infantiles en servicios disponibles de forma prácticamente permanente supone asumir que la solución a los problemas de conciliación es separar más tiempo a los menores de sus entornos familiares en lugar de apoyar a las familias para que ellas puedan estar presentes", sostienen, e insisten: "La conciliación no puede construirse a costa de la infancia".