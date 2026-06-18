Europa ensaya un ataque internacional en el campo de maniobras de San Gregorio: 2.500 soldados y más de 250 vehículos

El ejercicio MILEX 26 ha concluido este jueves, en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, su ensayo de un ataque intercional. Lo ha hecho con una demostración sobre el terreno y habiendo cumplido con los objetivos de verificación de la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea, así como de cohesión y operatividad del grupo de combate EUBG 26, liderado por España.

A la demostración sobre el terreno han acudido el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general López Calderón; la jefa del Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, Lene Mandel Vensild; el jefe del Comité Militar de la Unión Europea, general Clancy; y el director general del Estado Mayor de la Unión Europea, teniente general Michiel van der Laan, entre otras autoridades.

El ejercicio ha incluido un recorrido por el Cuartel General Operativo, compuesto por personal del Eurocuerpo. Durante la visita, se han mostrado diversas capacidades, como vehículos VamTac equipados con sensores electro-ópticos para conseguir visión en ambientes nocturnos y complejos; el vehículo Piton, para las misiones de reconocimiento, detección e identificación en zonas contaminadas por amenazas nucleares, biológicas, radiológicas y químicas; el misil Mistral, de defensa aérea; así como demostración de drones para detectar información crítica en tiempo real.

En cuanto al LIVEX del grupo de combate EUBG26, se ha hecho un ejercicio sobre el terreno de un convoy que sufre el hostigamiento de insurgentes y reaccionan al ataque. También ha incluido apoyo aéreo de cazas F-18 y helicópteros, así como la evacuación de un herido.

Los grupos participantes en las maniobras de San Gregorio. / MINISTERIO DE DEFENSA

Entre las capacidades desplegadas por el EUBG 26 se encuentran un batallón de infantería; unidades de apoyo al combate; de artillería; de ingenieros; de protección frente a agentes nucleares biológicos y químicos; de vehículos aéreos no tripulados; de policía militar; equipo cinológico; transmisiones; un ROLE 2B; unidad de helicópteros; un grupo de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimientos; unidades de caballería; carros de combate; una unidad de apoyo al entorno de la información; equipo CIMIC; o un equipo de investigación y de control de fronteras de la Guardia Civil.

En total han participado en torno a 2.500 soldados, de 13 estados miembros, y más de 250 vehículos. Para comprobar la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC) de la Unión Europea, el ejercicio ha entrenado a tres niveles. El nivel estratégico, a cargo del Cuartel General de Operaciones en Bruselas, dirigido por el MPCC; el nivel operacional, del que se ocupa el cuartel general de la fuerza, compuesto por personal del Eurocuerpo; el nivel táctico, a cargo el Grupo de Combate de la UE, EUBG26, liderado por España durante este segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, siendo su unidad base generadora la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), perteneciente al Mando de Canarias (MCANA).

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"El EUBG26 es una muestra clara del compromiso de nuestro país con la seguridad y defensa europeas, así como de la capacidad de interoperabilidad con otros ejércitos y de la preparación plena para cumplir con las misiones que se encomienden y desplegar en el escenario que se determine", han señalado desde el Ministerio de Defensa.