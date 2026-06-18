Una de las grandes orquestas aragonesas amenizará este viernes las fiestas de San Lamberto de Utebo: “Se espera mucha gente”

La localidad zaragozana de Utebo celebra desde hoy, y hasta el domingo, sus fiestas en honor de San Lamberto por todo lo alto, con múltiples actividades para todos los públicos. Entre estas destacan grandes citas musicales durante todo el fin de semana, como la actuación de una de las grandes orquestas aragonesas, Nueva Alaska. Una verbena para que la que se esperan muchos asistentes, también de fuera del municipio, dispuestos a disfrutar de una noche de música y baile hasta la madrugada.

Los festejos darán comienzo este jueves a las 19.30 horas con la lectura del pregón en el balcón del ayuntamiento, a cargo de las peñas La Rabadera y La Odisea. A partir de entonces se podrá disfrutar de un amplio abanico de espectáculos infantiles, festejos taurinos y citas populares. Uno de los platos fuertes de la programación es la verbena de la orquesta Nueva Alaska, que tendrá lugar este viernes, a las 00.30 horas, en el gran recinto festivo del Parque de Santa Ana.

Durante la misma, los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos musicales del momento y de las canciones más sonadas de las últimas décadas de la mano de los artistas de la formación, la misma en la que comenzó su trayectoria profesional Naiara, la ganadora de Operación Triunfo. Al finalizar, habrá sesión de discomóvil.

En el mismo escenario se podrá disfrutar el sábado de un concierto tributo a Estopa (23.00 horas) y una fiesta Flashback 2000 con Coyote Dax, Romántico Latino, Lorca y DJ Joker (00.30 horas). Una oportunidad para disfrutar de buena música a 15 minutos de Zaragoza.

Programación de las Fiestas de San Lamberto de Utebo

Jueves, 18 de junio

18.00 a 20.00 h. La hora accesible (atracciones sin luces ni sonido). Zona ferias.

19.20 h. Baile de la Bandera de Utebo. Plaza Constitución.

19.30 h. Pregón de fiestas a cargo de las peñas La Rabadera y La Odisea. A continuación, reparto de sangría y rosquillas y tardeo. Ayuntamiento.

20.30 h. Sardinada popular (encendido de la hoguera a las 19.00). Parking avenida Navarra.

22.00 h. Concierto de la Agrupación Musical Santa Ana. Centro Cultural El Molino.

00.05 h. Vaca de fuego y suelta de reses. Avenida Zaragoza. Ganadería Alberto Álvarez.

03.00 h. Disco Vaca. Plaza de toros (parking avenida Navarra).

Viernes, 19 de junio

07.30 a 08.30 h. Becerras. Plaza de toros (parking avenida Navarra).

11.00 a 14.00 h. Espacio “Bambini Tour” (juegos familiares). Parque Las Fuentes.

11.15 h. Procesión de San Lamberto con acompañamiento musical y danzantes. Salida desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

11.30 a 13.30 h. Tragachicos. Parque Las Fuentes.

12.00 h. Solemne Eucaristía Baturra en honor a San Lamberto, con la Escuela de Jota de Utebo. Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

18.00 h. Suelta de reses. Casco Viejo. Ganadería Víctor Ustarroz Santafe. 19.00. Laser tag. Programa juvenil “Generación Z.180”. Parque Concordia. Patrocina Lujama.

19.30 h. Simultáneas de Ajedrez a cargo de los M. I. Katharina Newrkla y Juan Luis Ramiro. Participación abierta. Organiza Ayuntamiento de Utebo. Colabora Club Ajedrez San Lamberto. Porches Plaza Constitución.

19.30 h. Espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas” y mini clase abierta de bachata en el descanso. Academia de baile K&A Dance Studio. Plaza Constitución.

20.15 h. Comparsa local de Cabezudos acompañada de la Charanga "Strago". Recorrido: Ayuntamiento - Avenida Zaragoza - Recinto ferial.

20.30 h. Reparto de migas. Junto al Ayuntamiento. Colabora Peña Cortita y al Vaso. Patrocina Pavimentos Utebo.

21.00 h. Festival de Jotas con la Escuela de Jota de Utebo. Plaza Constitución.

23.30 h. Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Zaragozana. Parque Los Prados.

00.30 h. Orquesta Nueva Alaska. Parque Santa Ana. Al finalizar Discomóvil.

Sábado, 20 de junio

07.30 a 08.30 h. Becerras. Plaza de toros (parking avenida Navarra).

09.00 h. XXI Torneo 3x3 de baloncesto. Inscripciones en el lugar del torneo. Pabellón Las Fuentes.

09.00 h. VI Torneo comarcal de petanca “Ciudad de Utebo”. Plaza Sorolla.

11.00 a 14.00 h. Espacio “Bambini Tour” y juegos de agua. Parque Las Fuentes.

11.30 h. Suelta de reses. Avenida Zaragoza. Ganadería Rafael Alarcón.

12.00 h. Actuación infantil y familiar “Centrifugado” (Producciones Kinser). Parque Las Fuentes.

17.00 h. Bingo popular (mayores de 18 años). Edificio Polifuncional.

19.00 h. Exhibición “Suertes Populares”. Plaza de toros (parking avenida Navarra).

19.00 h. Jogo League (torneo inaugural 5x5) del programa juvenil “Generación Z.180” (inscripciones hasta 30 minutos antes, de 12 a 16 años). Pista de fútbol junto al Centro de Empleo.

19.00 a 21.00 h. Tragachicos. Plaza Constitución.

19.00 h. Actividad infantil “San Lamberto en Hawai”. Plaza Constitución.

19.30 h. Festival de sevillanas con las asociaciones Nuevos Aires del Sur y Grupo Azahar. Centro Cultural El Molino.

20.15 h. Comparsa de cabezudos con la charanga Strago. Recorrido: Ayuntamiento–Aula del Mayor.

22.30 h. Concierto del Grupo Utebo Solistas. Centro Cultural El Molino.

23.00 h. Tributo a Estopa “Cacho a Cacho”. Parque Santa Ana.

23.30 h. Concurso de emboladores con recortadores. Plaza de toros (parking avenida Navarra).

00.30 h. Flashback 2000 con Coyote Dax, Romántico Latino, Lorca y DJ Joker. Parque Santa Ana.

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