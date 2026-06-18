La joven con la nota más alta de la PAU en Aragón vuelve emocionada a su colegio de Zaragoza: "Ha sido una alegría verte crecer"

Muchos de los alumnos aragoneses que realizaron los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a principios de junio están todavía meditando qué carrera estudiar el próximo curso. Después de una semana larga de fiesta en fiesta en Salou, a los jóvenes les toca tomar una decisión sobre su futuro dependiendo de si los resultados logrados en selectividad les permiten entrar o no en los estudios deseados.

Quien no va a tener problemas para elegir su futuro es Blanca Gaya, la joven de Zaragoza que consiguió la nota más alta de la PAU en todo Aragón con un 13,954. La estudiante del Santo Domingo de Silos confirmó a este diario al conocer su altísima calificación que quiere estudiar el doble grado de Filosofía e Historia en la Universidad de Zaragoza. "Sé que una doble titulación es más difícil, aquí hay muchos autores y fuentes que estudiar, pero creo que va a merecer la pena el esfuerzo", explicó durante sus vacaciones en Croacia nada más terminar los exámenes de la PAU.

Antes de emprender su nuevo rumbo estudiantil en la capital de España, Blanca Gaya se ha dado un último paseo por su colegio de toda la vida para recibir en persona las felicitaciones de los profesores que le han dado clase durante el último curso. "Hoy celebramos un resultado extraordinario, pero sobre todo queremos darte las gracias por haber sido parte de esta casa durante estos años. Nos sentimos muy orgullosos de ti y deseamos que sigas abriendo todas las puertas que te propongas. Ha sido una alegría verte crecer y formar parte de tu camino", ha publicado el propio Santo Domingo de Silos en su perfil de Instagram para darle la enhorabuena a la joven.

Tal como se puede observar en el vídeo publicado este miércoles por la tarde, Blanca Gaya se emociona al recibir un detalle por parte de todo el profesorado del colegio zaragozano donde han estudiado personajes públicos como Elena Rivera o Miki Nadal. "Siempre se tiene un poco de vértigo y miedo a ese cambio porque es dejar tu casa, tu familia y tus amigos para ir a una ciudad muy grande y sola, pero creo que cuando se tiene un objetivo y un sueño por cumplir todo es más fácil. Me siento preparada", detalló la joven a este diario hace unos días al conocer su nota.

Elena Rivera. / El Periódico

Qué van a estudiar los mejores alumnos de Aragón

Aparte de Blanca Gaya, hay otros alumnos de Aragón que lograron una espectacular nota en la PAU como Adrián Ligorred del IES Gallicum de Zuera que también sumó un 13,95 y va a estudiar Física en la Universidad de Zaragoza. Muy cerca se quedó Pablo Campos, del colegio Romareda con un 13,947 que llevaba intención de estudiar el grado de Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza.

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La mejor alumna de Huesca en la PAU fue Vega Brun, del IES Pirineos que soñaba con estudiar Medicina o Enfermería en la Universidad de Zaragoza. Mientras en Teruel, el mejor resultado lo logró Pablo Mor, del IES Francés de Aranda con un 13,712 que pensó en meterse en Matemáticas o Medicina pero en Valencia por su cercanía a su pueblo, Rubielos de Mora.