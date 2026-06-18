Lecitrailer compra en Plaza una parcela de 67.500 m² para levantar un gran centro de reparaciones

La empresa zaragozana Lecitrailer, líder indiscutible en la fabricación de remolques y semirremolques en España, prepara una nueva inversión industrial en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). La compañía familiar ha adquirido una parcela de 67.500 metros cuadrados junto al hipermercado Costco para construir un gran centro especializado en actividades de posventa que concentrará servicios de reparación, suministro de recambios y gestión de vehículos de ocasión. El objetivo es iniciar las obras en los próximos meses y que las nuevas instalaciones entren en funcionamiento a finales de 2027, según han confirmado a este diario fuentes de la empresa.

El suelo ha sido adquirido a Aragón Plataforma Logística (APL), el hólding público del Gobierno autonómico encargado de la promoción y gestión de los principales enclaves logísticos de la comunidad, según ha podido confirmar este diario. La operación supone uno de los movimientos empresariales más relevantes en Plaza en los últimos años y refuerza el atractivo de la plataforma como polo de atracción de nuevos proyectos industriales y logísticos.

El proyecto llega en un momento especialmente simbólico para la plataforma logística, que este jueves celebra su 25 aniversario con un acto institucional en el que también se colocará la primera piedra del nuevo puente de la calle Turiaso. Esta infraestructura, largamente reivindicada por las empresas instaladas en el recinto, permitirá mejorar las conexiones internas y aliviar los problemas de tráfico que soporta diariamente el mayor complejo logístico de Aragón.

Movimiento de tierras en la parcela destinada Lecitrailer. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La futura instalación de Lecitrailer no implicará el traslado de la fábrica de Casetas ni una reducción de actividad industrial en la planta principal, donde cuenta con 140.000 metros cuadrados de superficie de fabricación. Al contrario. La operación responde a la necesidad de liberar espacio productivo en unas instalaciones que han experimentado una profunda transformación tecnológica en los últimos años. La incorporación de nuevos procesos automatizados y sistemas robotizados exige ganar superficie para la fabricación, por lo que la compañía ha optado por trasladar a Plaza toda su actividad de posventa.

Una red propia de asistencia y reparación

"La fábrica no se mueve", subrayan desde la empresa. El nuevo complejo permitirá sacar de Casetas una actividad que ha ido ganando peso dentro del grupo y que constituye una de las grandes apuestas estratégicas de Lecitrailer para diferenciarse de sus competidores. Mientras buena parte del sector trabaja mediante talleres externos, la firma aragonesa ha desarrollado una extensa red propia de asistencia y reparación que da cobertura a sus clientes en España, Francia y Portugal.

La compañía dispone actualmente de ocho centros especializados repartidos entre Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, San Adrián (Navarra), Lyon (Francia) y Mangualde (Portugal), que suman cerca de 500.000 metros cuadrados de superficie y más de 100.000 metros cuadrados cubiertos. Estas bases cuentan con equipamientos específicos para la reparación y mantenimiento de semirremolques, desde sistemas de alineación por láser y frenómetros hasta cabinas de pintura, granallado o instalaciones para vehículos frigoríficos, además de amplios horarios de atención para los clientes.

La nueva instalación de Plaza será la mayor de toda esta red y aspira a convertirse en el centro neurálgico de una actividad que abarca desde reparaciones y mantenimiento hasta suministro de recambios y gestión de vehículos usados.

Más empleo y crecimiento

La elección de Plaza responde fundamentalmente a criterios logísticos. La ubicación, conectada directamente con la Z-40 y los principales corredores de transporte del país, facilita la llegada y salida de semirremolques procedentes de cualquier punto de España. Además, las mejoras previstas en los accesos refuerzan todavía más la viabilidad del proyecto. "Para esta actividad es una ubicación perfecta", destacan desde la compañía.

Aunque Lecitrailer no ha desvelado todavía la inversión prevista ni las dimensiones definitivas de la nave que construirá sobre la parcela adquirida, sí reconoce que el proyecto permitirá seguir creciendo en empleo. La empresa tampoco ha concretado cuántos trabajadores tendrá la futura instalación, aunque todo apunta a que supondrá un importante refuerzo de una división que ya se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo.

Las máquinas, este miércoles, trabajando en la parcela de Plaza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La compañía afronta esta expansión desde una posición de fortaleza. La cuota de mercado del fabricante zaragozano roza el 24% en España, con 1.700 matriculaciones acumuladas en lo que va de año, según los últimos datos del sector, lo que le permite mantener con holgura el liderazgo nacional en la fabricación de semirremolques. Lecitrailer cerró el último ejercicio con una facturación de unos 320 millones de euros y una plantilla superior al millar de trabajadores, de los que entre 600 y 700 desarrollan su actividad en Zaragoza.

La apuesta por Plaza confirma también el atractivo que mantiene la plataforma logística un cuarto de siglo después de su puesta en marcha. Tras años de crecimiento sostenido y con nuevas ampliaciones en marcha, el complejo continúa atrayendo inversiones de compañías de referencia que apuestan por esta ubicación privilegiada para desarrollar proyectos vinculados a la logística, la industria y la distribución. La llegada de Lecitrailer refuerza el principal polo empresarial de Aragón.