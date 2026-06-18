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Efectos de la huelga de médicos

Luis, un paciente aragonés al que le han suspendido una operación cuando ya estaba en el hospital: "Llevo siete meses esperando y esto es una faena"

El joven ha acudido este miércoles al Miguel Servet y minutos antes de su ingreso le han comunicado que no iba a ser operado por falta de personal

Protesta de los médicos, esta semana, a las puertas del hospital Clínico.

Protesta de los médicos, esta semana, a las puertas del hospital Clínico. / Laura Trives / EPA

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Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Entre las 83 operaciones que este miércoles se suspendieron en los hospitales de Aragón con motivo de la huelga de médicos estaba la del aragonés Luis Marco. El joven, que había sido citado a las 10.00 horas en el hospital Miguel Servet de Zaragoza para ser intervenido de una hernia, se enteró minutos antes de que la cirugía no se iba a poder realizar por falta de personal. "He llegado con tiempo y un poco antes de las 10.00 ha salido una persona que me ha dicho que no me iban a operar porque el quirófano estaba cerrado por la huelga; que me volverán a llamar para citarme y nada más", explica a este diario.

No ha sido el único. Asegura que en la misma sala en la que él esperaba había unos 15 pacientes más y algunos también se han visto afectados. "Una señora estaba muy enfadada y es normal. Yo llevo esperando siete meses esta operación y es una faena. Ahora no sé cuándo me van a volver a citar, si tendré que volverme a hacerme todas las pruebas...", cuenta. "La gente se ha ido y no he visto a nadie entrar a quirófano en el rato que he estado yo", añade.

Luis Marco ya intuyó que su cirugía podría ser cancelada cuando se enteró de que esta semana de junio iba a haber huelga de médicos. En cualquier caso, acudió al hospital con normalidad porque tampoco antes recibió ninguna comunicación.

"Lo peor también es que me duele, me molesta... y no sé cuánto tiempo más voy a tener que estar así", señala. Explica que no puede hacer deporte al 100% ni tampoco levantar peso, algo que le afecta a su rutina y vida personal porque habitualmente realiza ejercicio físico.

Concentración este jueves en Zaragoza

La suspensión de la operación de Luis Marco tuvo lugar en el día en el que se conocieron las listas de espera en Aragón, que han vuelto a incrementarse a cifras históricas precisamente por la huelga de médicos. Son ya más de 7.600 pacientes pendientes de una cirugía en la comunidad.

Respecto a la huelga, que terminará este viernes, tuvo un seguimiento algo superior al 7% en la jornada de este miércoles según los datos de Sanidad, cuando la secundaron 291 facultativos de los 3.965 efectivos reales. Desde Cesm y Fasamet mantienen que el seguimiento está siendo del 80% en hospitales y 50% en Atención Primaria.

Noticias relacionadas y más

Este jueves los médicos y facultativos de Aragón han llamado a la ciudadanía a participar en la concentración que se celebrará en Zaragoza contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. La protesta tendrá lugar a las 19 horas a las puertas de la Delegación del Gobierno de en Aragón.

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