Los médicos de Aragón cierran el curso de huelgas con una última protesta antes del verano: "Solo queremos atender bien a nuestros pacientes"

Las batas blancas, de nuevo, en la calle. Médicos y facultativos de Aragón se han concentrado por última vez antes del verano para volver a exigir un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad. Convocada por CESM y Fasamet, la protesta ante las puertas de la Delegación del Gobierno en Zaragoza llega en la cuarta jornada de la quinta semana de paros médicos del año (la sexta desde diciembre de 2025) y un día antes de que el Comité de Huelga comience a negociar con el Salud las demandas que hacen a nivel autonómico y que en una mayoría de ocasiones las han sumado a las convocatorias estatales. Según han trasladado desde la comisión negociadora, este viernes abordarán con la DGA cuestiones relativas al modelo de carrera profesional y las guardias, dos de los puntos más reclamados.

"Los médicos no pedimos privilegios, solamente estamos pidiendo unas condiciones laborales que nos permitan hacer bien nuestro trabajo", ha indicado Beatriz Forniés, del Comité de Huelga, y ha resaltado: "Lo único que queremos es poder atender bien a nuestros pacientes, como se merecen, tener tiempo para atenderlos y poder presentarnos delante de ellos en unas condiciones físicas en las que no nos encontremos agotados".

Protesta de los médicos en la quinta semana de huelga. / Miguel Ángel Gracia

Precisamente por eso, dedicarán parte de la primera jornada de negociaciones con el Salud a "intentar hacer un nuevo planteamiento sobre las guardias", ahora establecidas en 17 y 24 horas (entre semana y fin de semana) y que Forniés ha descrito como "agotadoras". La carrera profesional será el otro punto a abordar y que la profesional sanitaria ha recordado al explicar que los médicos demandan una clasificación "acorde" a su "formación y responsabilidad".

Desde los sindicatos médicos celebran que el Gobierno autonómico se haya abierto a negociar al tiempo que lamentan que el conflicto con el ministerio esté "enquistado". Tanto es así que a nivel nacional han amenazado con ir a la huelga indefinida en septiembre, una convocatoria a la que Aragón también se sumaría, según indicaron desde CESM. Las organizaciones sindicales consideran "injusto" el borrador del Estatuto Marco que la ministra Mónica García firmó con el resto de representantes de la mesa porque consideran que les "discrimina".

Por eso continúan de huelga con las consecuencias que ello conlleva. Este jueves, cuarto día de paros de la semana, se han suspendido 95 operaciones en Aragón, que se suman a las más de 190 que se han cancelado desde el lunes. Las convocatorias consecutivas han llevado a un incremento de las listas de espera, que han ido a más en los últimos meses hasta cerrar el mes de mayo con 7.651 pacientes pendientes de una operación desde hace más de 180 días. Son cerca de 750 más que en abril.

Seguimiento

La previsión es que los datos sigan subiendo si el conflicto nacional continúa atascado. Según los datos del Salud, este jueves han secundado los paros 341 facultativos de los 3.967 efectivos reales, lo que se traduce (8,60%). En la provincia de Zaragoza se han sumado a ella 20 de 354 (10,04%), mientras que en Huesca han sido 17 de 586 (2,90%) y, en Teruel, 20 de 354 (5,65%).

Protesta de los médicos en la quinta semana de huelga de Aragón. / Miguel Ángel Gracia

Los sindicatos elevan estos porcentajes al 80% en hospitales y 50% en Atención Primaria. Y lo hacen precisamente porque consideran que los servicios mínimos que ha establecido el Gobierno de Aragón son "abusivos". Son los que marcaron para la primera huelga, diciembre de 2025, y que han replicado en las siguientes cinco convocatorias. El año pasado los recurrieron y esta misma semana el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) ha estimado el recurso y ha fallado que deberá indemnizarlos con 1.500 euros. También abordarán esta cuestión con el Salud en su encuentro del viernes, según ha indicado Forniés.

De una forma u otra, los médicos continúan descontentos con el Gobierno Central y también lo hacen algunos pacientes. "Me he unido a la protesta por solidaridad", ha explicado una mujer que se ha sumado a la protesta de Zaragoza. Su hija está haciendo el mir en Mallorca y les informa de las condiciones laborales que sufre, que le hacen estar agotada. Como su pareja vive fuera de España, no descarta irse del país con el fin de poder contar con una mejor situación. "Estoy preocupada con la situación", ha admitido, y ha hecho referencia a una fuga de talento.