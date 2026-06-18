Plaza celebra sus 25 años con la vista puesta en una nueva fase de expansión

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha celebrado este jueves sus 25 años de historia mirando más al futuro que al pasado. La colocación de la primera piedra del nuevo acceso norte a través del puente Turiaso sirvió para conmemorar el aniversario del mayor complejo logístico del sur de Europa, pero también para lanzar un mensaje inequívoco sobre la necesidad de seguir creciendo. Con una ocupación superior al 95%, más de 600 empresas instaladas y alrededor de 16.000 trabajadores, la plataforma afronta un momento de plena actividad que obliga ya a pensar en nuevas ampliaciones.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado el acto para reivindicar el "éxito colectivo" de Plaza durante el último cuarto de siglo y ha dejado entrever que la expansión de la plataforma formará parte de la agenda de los próximos años. "Hoy Plaza supera el 95% de su ocupación, lo que nos obliga a planificar el futuro", ha afirmado.

"En muy poco tiempo veremos proyectos que también formarán parte de la historia de este éxito", ha asegurado, una referencia que se interpreta como un anticipo de nuevas actuaciones para incrementar la capacidad del complejo.

El nuevo acceso

La infraestructura cuya construcción arranca ahora constituye precisamente el primer paso de esa nueva etapa. El puente Turiaso, adjudicado por 19,9 millones de euros y cuya puesta en servicio está prevista para finales de 2027, conectará Plaza con la A-2 y la antigua N-II a través de Arcosur, lo que permitirá descongestionar los accesos actuales y mejorar la movilidad de miles de trabajadores y transportistas. La actuación reducirá tiempos de recorrido, consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Pero el valor estratégico de la obra va más allá de la movilidad. El consejero de Fomento y presidente de Aragón Plataforma Logística, Octavio López, ha destacado que el nuevo acceso permitirá también "poner en valor nuevos suelos de ampliación de Plaza". La actuación hará posible el desarrollo de unas 71 hectáreas adicionales en la denominada parcela 90.1, un ámbito llamado a albergar nuevos proyectos empresariales en una plataforma donde apenas quedan espacios disponibles.

La necesidad de ganar suelo cobra especial relevancia en un momento de fuerte reactivación inversora. Entre los proyectos en marcha figuran las futuras instalaciones de Lecitrailer, avanzada por este diario en su edición de esta jueves, y DAF en la entrada del polígono, la implantación de un gran aparcamiento para camiones y nuevos servicios vinculados al transporte, así como la llegada del grupo asiático CAIP a las antiguas instalaciones de Airtex.

A ello se suman las inversiones previstas por Hitachi Energy, la transformación del antiguo Plaza Imperial en el nuevo complejo comercial Plaza Park y la ampliación de las capacidades logísticas del aeropuerto de Zaragoza, cuya terminal de carga continúa reforzando su papel como una de las principales de España.

Estrategia logística

Todo ello se produce mientras el Gobierno de Aragón trabaja en una estrategia logística para los próximos quince años. Durante su intervención, López ha avanzado que el documento apostará por extender el potencial logístico a otros puntos del territorio, pero también por reforzar el liderazgo de Plaza como corazón del sistema aragonés. "Lo mejor está por llegar", ha afirmado el consejero.

La historia reciente de la plataforma avala ese optimismo. Concebida en los años noventa e inaugurada a comienzos de siglo, Plaza se ha convertido en uno de los grandes motores económicos de Aragón gracias a la llegada de compañías como Inditex, Amazon, Mercadona, BSH, Pikolin, Esprinet, JCV o Grupo Carreras. Hoy representa uno de los principales exponentes de un sector logístico que ya aporta cerca del 8% del PIB aragonés y genera más de 35.000 empleos en la comunidad.

Cuando han pasado ya 25 años después de su nacimiento, Plaza vuelve así a encontrarse ante una encrucijada similar a la que afrontó en sus orígenes: cómo seguir creciendo. Pero hay una diferencia. El reto ahora no consiste en atraer empresas, como ocurría en los inicios, sino en encontrar espacio para dar cabida a las que quieren llegar.