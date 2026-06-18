Plaza Imperial empieza a ser historia: así avanzan las obras del derribo del centro comercial

Cada día que pasa, el entorno de Plaza Imperial cambia. El que fuera un centro comercial de referencia en Zaragoza empieza a ser historia porque su derribo avanza a muy buen ritmo. Las máquinas trabajan a contrarreloj para tirar abajo un largo edificio que se inauguró en 2008 y que lleva cerrado desde 2022 fruto del constante goteo de cierre de tiendas y una decadencia comercial que no logró resurgir.

Las obras son el paso previo de otro proyecto: Plaza Park Zaragoza, una iniciativa que exige una inversión de 56 millones de euros y aspira a convertirse en un referente comercial y de ocio para Zaragoza y su área metropolitana. El proceso de comercialización, liderado por ERV Link, avanza a buen ritmo y ya son varias las firmas que han anunciado su próxima apertura. La presencia del gigante norteamericano Costo en las inmediaciones de Plaza está despertando cada vez más el interés comercial por parte de operadores internacionales.

En imágenes I Así avanza el derribo de Plaza Imperial / SERVICIO ESPECIAL

Los trabajos llevan en marcha desde abril. En ese mes se empezó a realizar el vaciado interior del edificio, retirando elementos que aún permanecen en sus pasillos y locales. Días después llegaron las máquinas, que empezaron con el derribo en la parte de la galería comercial.

El nuevo parque bajo la denominación de Plaza Park Zaragoza combinará una oferta de retail, ocio y restauración adaptada a las nuevas tendencias de consumo, con operadores nacionales e internacionales y espacios diseñados para mejorar la experiencia del visitante. La superficie comercial tendrá 37.700 m².

La iniciativa prevé la creación de 350 empleos durante la fase de construcción y más de 1.000 puestos de trabajo estables una vez entre en funcionamiento. Además, el proyecto contribuirá a dinamizar el tejido comercial local, atraer nuevas marcas y consolidar Zaragoza como un destino de compras y ocio a nivel regional.