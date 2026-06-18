Plaza mira al ferrocarril para liderar la logística del futuro

Si el puente Turiaso simboliza el futuro inmediato de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), el ferrocarril representa probablemente su gran apuesta estratégica a largo plazo. Durante el acto del 25 aniversario de la plataforma, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, aseguró que en este enclave "convergerán hasta nueve autopistas ferroviarias que marcarán el futuro de una logística eficiente y descarbonizada". Una afirmación que resume la ambición de convertir este polígono en uno de los principales nodos intermodales de mercancías del sur de Europa.

La plataforma ya cuenta con una de las mayores infraestructuras ferroviarias de España. Adif tiene en Plaza una de las principales terminales de mercancías del país y dispone de una amplia reserva de suelo para futuras ampliaciones. Junto a ella opera la terminal privada de JCV Shipping & Solutions, especializada en transporte intermodal y tráfico de contenedores marítimos.

La primera está gestionada por CSP Iberian Zaragoza Rail, filial del grupo chino Cosco Shipping Ports, mientras que la segunda se ha consolidado como uno de los principales operadores privados del recinto. Ambas instalaciones constituyen uno de los grandes activos diferenciales de Plaza y explican buena parte de su potencial como centro neurálgico para el movimiento de mercancías.

Ese potencial comenzará a materializarse a corto plazo. Los servicios de autopista ferroviaria llegarán a Plaza previsiblemente el próximo año, cuando concluyan las obras de adaptación del corredor entre Algeciras, Madrid y Zaragoza. Adif prevé finalizar durante 2026 los trabajos necesarios para permitir el transporte de semirremolques completos sobre trenes, lo que abrirá la puerta a la explotación comercial de la primera gran autopista ferroviaria que conectará el sur de España con el valle del Ebro.

Proyectos pendientes

A ella se sumará posteriormente la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, actualmente en proceso de modernización y cuya puesta en servicio está prevista para 2027. Ambas conexiones, cuyas obras acumulan sucesivos retrasos en su ejecución, supondrán un importante salto cualitativo para el transporte ferroviario de mercancías y reforzarán el papel de Zaragoza como gran nodo logístico entre el Mediterráneo, el centro peninsular y el norte de Europa.

Sin embargo, el sector considera que esto será solo el primer paso. Para explotar plenamente el potencial ferroviario de Plaza siguen pendientes varias actuaciones estratégicas. Entre ellas destaca la conexión directa de la terminal de Adif con la línea general Madrid-Zaragoza, una obra que permitiría transformar la actual estación de término -concebida como un fondo de saco- en una instalación pasante. La actuación facilitaría la circulación de convoyes sin necesidad de maniobras adicionales, mejorando notablemente la eficiencia operativa y la competitividad del enclave. También se consideran necesarias otras inversiones destinadas a aumentar la capacidad y la intermodalidad de las instalaciones.

Las posibilidades de crecimiento son considerables. Plaza dispone de 112.191 metros cuadrados reservados exclusivamente para futuras infraestructuras ferroviarias y suma otros 290.000 metros cuadrados destinados al desarrollo de actividades logísticas y comerciales vinculadas al tren. Son cifras que explican el interés mostrado en los últimos años por grandes operadores internacionales. Entre ellos figura MSC, la mayor naviera de contenedores del mundo, que adquirió suelo ferroviario en la plataforma para desarrollar una terminal propia ligada a su filial ferroviaria Medway. El proyecto no ha avanzado al ritmo previsto y quedó en barbecho por los impedimentos que impuso el Ministerio de Defensa por las estrictas servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Zaragoza, un bloqueo que por ahora no se ha resuelto.

La apuesta por el ferrocarril encaja además con los objetivos europeos de descarbonización del transporte. Cada semirremolque que pasa de la carretera al tren reduce emisiones, congestión y costes energéticos. Por ello, el desarrollo de las autopistas ferroviarias está llamado a convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento de la logística durante la próxima década y Aragón es una pieza clave para ello. Si los proyectos previstos llegan a completarse, Plaza no solo seguirá siendo la mayor plataforma logística del sur de Europa por superficie, sino también uno de los principales centros ferroviarios de mercancías de todo el continente.