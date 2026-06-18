Veolia impulsa la economía circular en Aragón con una nueva planta de compostaje y biomasa: esta será su ubicación

Veolia, líder mundial en descarbonización, economía circular y gestión optimizada de los recursos, ha inaugurado una nueva planta de compostaje y biomasa en Fuentes de Ebro, consolidando un modelo integral de recuperación de residuos y producción de energía renovable basado en recursos locales.

La instalación desarrolla dos líneas de actividad complementarias. En primer lugar, una planta de compostaje con capacidad para 27.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, dotada de dos líneas de tratamiento diferenciadas: una para lodos de depuración aptos para aplicación agronómica conforme al Real Decreto 1310/1990, y otra para residuos destinados a la fabricación de fertilizantes según el Reglamento (UE) 2019/1009.

En segundo lugar, una plataforma de procesado de restos forestales y agrícolas con capacidad de 15.000 toneladas anuales para su valorización energética. Este sistema clasifica y tritura el material para producir combustibles sólidos naturales —astillas y pellets— destinados a calderas industriales y redes de calefacción, proporcionando una solución energética eficiente y sostenible.

Este proyecto supone un avance significativo para el medio ambiente y el desarrollo económico de Aragón. Al transformar lo que antes se desechaba en nuevos recursos, se promueve un ciclo realmente sostenible que genera empleo local y fortalece la competitividad de la región. De esta forma, se reduce la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales y se facilita que la industria y los sistemas de calefacción del territorio operen de forma mucho más limpia. Esta iniciativa impulsa, en definitiva, la creación de puestos de trabajo cualificados en sectores emergentes, promueve el desarrollo local, atrae inversión y posiciona a Aragón como referente en innovación ambiental.

“Esta instalación refleja plenamente la estrategia GreenUp de Veolia, basada en acelerar la transformación ecológica mediante soluciones integradas de agua, energía y residuos. Apostamos por modelos capaces de generar valor a partir de recursos locales, impulsando al mismo tiempo la economía circular y la descarbonización del territorio”, señala Miguel Ruiz-Gálvez, director de Veolia Biomasa.

La nueva infraestructura ha contado con el respaldo de ayudas públicas para inversiones sostenibles de la Unión Europea y del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón. Esta subvención ha permitido cubrir el 40% del coste de los equipos para el proceso de afinado de fertilizantes y de biomasa, fortaleciendo el compromiso de Veolia con la región y su desarrollo ambiental y económico.

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Veolia cuenta con 215.000 empleados en los cinco continentes. El grupo descontamina, descarboniza y regenera los recursos a través de soluciones punteras que combinan su experiencia en el ámbito del agua, los residuos —y en particular el tratamiento de residuos peligrosos— y la energía local. En 2025, el grupo Veolia ha abastecido de agua potable a 110 millones de habitantes y ha prestado servicios de saneamiento a 97 millones, ha producido 45 millones de megavatios hora de energía y ha tratado 64 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (París Euronext: VIE, Fortune 500, SBF 120) ha registrado, en 2025, una facturación consolidada de 44 400 millones de euros.