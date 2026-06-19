El 3,5% de las empresas zombis españolas se localiza en Aragón.

En España existen 35.276 empresas zombis, cerca del 3% del total de empresas activas en nuestra base de datos, un 11% menos que en 2021, según el Estudio sobre Las empresas zombis en España realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Estas empresas no pueden cubrir sus costes financieros de forma persistente.

Un 3,5% de estas compañías se ubican en la comunidad aragonesa

Según la distribución geográfica de estas compañías, la mitad se localiza entre Madrid, Cataluña y Andalucía, con el 20,5%, 18% y 11% del conjunto cada una. En Valencia se concentran el 10%, un 7% en Galicia y algo más del 5% en el País Vasco.

Teniendo en cuenta la diferencia con el porcentaje de empresas en general de las mismas características presentes en cada comunidad, la cifra de empresas zombis es superior en nueve, una de ellas Aragón, con las diferencias más significativas en Galicia, 1,44 pp más, y Madrid, 2,64 pp por encima.

Más del 81% de las compañías identificadas como zombis en España son microempresas, cerca del 10% son pequeñas compañías, un 5% medianas y casi un 4% grandes empresas.

El número de empresas zombis en nuestro país se incrementó un 19% entre 2021 y 2022, debido al impacto de la crisis causada por la Covid-19 en el tejido empresarial de nuestro país, observándose una tendencia descendente a partir del año 2023.

De las más de 35.600 empresas zombis que existían en 2025, casi la mitad permanece en la misma situación, el 49%, y un 5% ha cesado su actividad, de forma oficial o no.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B: “Las cifras de empresas que se pueden calificar como zombis han mejorado notablemente respecto a 2023, con un descenso del 27%, tras el crecimiento por el impacto de la crisis sanitaria de 2020”.

Construcción y actividades inmobiliarias concentra el mayor número de empresas zombis

El sector de Construcción y actividades inmobiliarias es el que más empresas zombis reúne, con el 31% del total, un 24% concentrado en la rama de inmobiliarias. Le siguen Comercio y Servicios empresariales que representan un 19% y un 14,5% respectivamente.

Al contrario, los porcentajes más bajos se localizan en Industrias extractivas con solo el 0,27%, Educación, Energía y Sanidad, que no llegan al 2%, Comunicaciones, un 3%, y Transportes y Otros Servicios, con cerca del 4% en ambos casos.

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Las empresas zombis son sociedades activas con más de 10 años de existencia con una ratio de cobertura de intereses negativo durante 2 años consecutivos. Se excluyen empresas holding y financieras, así como las que pertenecen a un grupo empresarial.