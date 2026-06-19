Alejandra Consejo, la investigadora de Zaragoza seleccionada para la Academia Joven de España: "La vuelta al país sin un grupo de investigación se puede hacer complicada"

Mucho trabajo y cada vez más resultados. Alejandra Consejo, investigadora del I3A Unizar (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón), ha sido una de las diez seleccionadas para entrar en la Academia Joven de España. Un comité internacional formado por científicos de varias áreas se ha fijado en ella por su interés y análisis sobre el ojo humano, lo que supone para ella, ahora profesora en la Universidad de Zaragoza, un honor y una oportunidad.

"Es un honor porque es una convocatoria muy competitiva y los que te seleccionan son otros científicos de muy alto nivel", indica Consejo. Se presentaron 151 investigadores. "Que tus compañeros reconozcan tus méritos siempre es una cosa agradable que hace ilusión", comparte.

La oportunidad que ve en al entrar en la Academia Joven de España puede suponer una forma "de cambiar y favorecer las cosas en el sentido de echar una mano a los que vienen detrás, a la gente joven en un rango amplio". "La academia trabaja en despertar vocaciones tempranas en colegios e institutos pero también en acompañar a personas que están en el doctorado, a las que lo han terminado y quieren quedarse en el mundo académico...", expone, y resume: "Es echar una mano, transmitir el conocimiento y la experiencia que tengo".

"Quiero echar una mano, transmitir el conocimiento y la experiencia que tengo" Alejandra Consejo — Investigadora del I3A

En la academia hay grupos de trabajo con distintas finalidades, como despertar vocaciones en menores, apoyar el papel de la mujer y la niña en la ciencia, fomentar la transferencia de conocimiento, dar a conocer posibilidades de financiación, mentorizar... La estancia máxima en la corporación es de cinco años (el objetivo es que la conformen perfiles jóvenes), y Consejo quiere dedicar ese tiempo a "echar una mano a los investigadores que vuelven a España después de haber hecho el doctorado y no tienen su propio grupo de investigación". Es lo que vivió ella.

Consejo estudió Física en la Universidad de Zaragoza. En el campus público aragonés hizo también un máster y con una beca Marie Curie se marchó a Breslavia (Polonia) a hacer un doctorado. "Ahí empecé a trabajar en cosas del ojo. Tuve la suerte de tener un mentor estupendo que me transmitió su pasión por la investigación y decidí que ese era mi lugar", comparte. Su siguiente destino fue Bélgica, donde trabajó durante dos años en un hospital. Luego, volvió a Polonia, en aquella ocasión a Varsovia.

"Tuve la suerte de tener un mentor estupendo que me transmitió su pasión por la investigación y decidí que ese era mi lugar" Alejandra Consejo — Investigadora del I3A

Por eso, Consejo quiere ayudar a los investigadores que vuelvan a España después de una estancia en el extranjero. "Tienen que readaptarse al sistema de investigación de España, que es distinto al de otros países europeos. Creo que ahí puedo poner mi granito de arena, porque es lo que viví y esa vuelta al país sin un grupo de investigación claro se puede hacer complicada. Hay estructuras invisibles que, si no tienes a quien te guíe, puede ser complicado", desarrolla.

En 2020, la científica volvió a España y se hizo con una plaza de profesora en la Universidad de Zaragoza. En 2024 puso en marcha el proyecto de investigación que lidera, Visionsafe, impulsado con una de las ayudas más prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), de 1,5 millones de euros. "Consiste en mejorar la detección temprana de enfermedades oculares", explica.

De su grupo de trabajo forman parte físicos, ingenieros y otros perfiles científicos profesionales, y colaboran con oftalmólogos, que les envían imágenes clínicas reales tomadas en los hospitales para que las estudien. "Con esas imágenes intentamos sacar más información para crear biomarcadores y favorecer el diagnóstico temprano", explica Consejo.

La investigadora detalla que, mientras el personal clínico emplea las imágenes del ojo que hacen en los hospitales con diferentes máquinas para estudiar cuestiones como las estructuras, la forma, el grosor, la densidad de las partes, etc., el grupo investigador que lidera pone el foco en otros puntos, centrándose en analizar "los detalles más pequeños que no se ven a simple vista". "Aplicando diferentes tipos de algoritmos se puede sacar información, y la idea es incorporar estos nuevos algoritmos a las máquinas que ya existen", detalla.

La Inteligencia Artificial también forma parte del trabajo que realiza Consejo junto a su equipo, aunque resalta que "es una herramienta, pero no es la base del trabajo, no es el núcleo".

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El proyecto Visionsafe cuenta con financiación hasta 2030, lo que para Consejo es un "privilegio". "No es habitual que sean tan largos, como es este caso de cinco años", aclara. Son también cinco los años que formará parte de la Academia Joven de España. Mientras, continúa con la docencia en las aulas universitarias. Mucho trabajo y cada vez más resultados.