Aragón abre sus puertas al exterior como socio estratégico del sector portuario

El transporte marítimo conforma una de las columnas vertebrales más importantes del comercio internacional concentrando más del 80% de las operaciones, según los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas Comercio y Desarrollo (Unctad). Solo en España, según los la Organización Pública de Puertos del Estado, en 2025 los puertos movieron unos 556,5 millones de toneladas mercancía. Unas cifras muy importantes pese a experimentar un descenso del 0,2% con respecto al año anterior, debido entre otros motivos a las crisis geopolíticas internacionales. Mientras, de forma paralela, el sector sigue avanzando hacia la descarbonización y digitalización para seguir siendo uno de los motores económicos más importantes del país.

En este contexto, y pese a ser una región de interior sin salida al mar, Aragón se ha convertido en uno de los socios estratégicos del transporte marítimo debido a su potencial logístico y a su ubicación. La conexión de nuestra comunidad con los principales puertos del país a través de líneas ferroviarias más modernas y con mayor capacidad es uno de los principales objetivos que persiguen los profesionales del sector para conseguir que las empresas aragonesas puedan exportar sus mercancías al exterior de manera eficaz y rápida y, a su vez importar los componentes o materias necesarias.

Por ello, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó esta semana en su sede un desayuno informativo con representantes de algunos de los principales puertos españoles. En este coloquio, moderado por la periodista Alicia Revuelta, participaron: el jefe de contenedores del departamento comercial del Puerto de Barcelona, Carles Mayol; la jefa de contenedores de Valenciaport, Cristina Rodríguez; la comercial cordinator del Puerto de Tarragona, Narcisa Codau; y el jefe del departamento de operaciones e intermodalidad del Puerto de Algeciras, Juan José Aguilar Pacheco.

En primer lugar, los ponentes coincidieron en destacar que a día de hoy uno de los principales factores que están condicionando la logística marítima es la «incertidumbre» y la «complejidad» del contexto geopolítico actual. Juan José Aguilar señaló que el cierre del Estrecho de Ormuz en los últimos meses ha hecho que se produzcan alteraciones significativas en las rutas, por lo que desde el Puerto de Algeciras han tenido que adaptarse a estas circunstancias. «Al final todo esto hace que los puertos tengamos que crear palancas para poder absorber esas disrupciones. Nosotros hemos sido capaces de canalizar esas nuevas rutas que se han abierto para dar soluciones a los cargadores y a los operadores logísticos».

Por su parte, Cristina Rodríguez añadió que los cambios que vive el sector no se deben solo a las crisis geopolíticas y apuntó también a los grandes cambios en materia de sostenibilidad, como los ETS (Emissions Trading System), «que están impactando de manera muy negativa nuestros tráficos». Pero frente a ello, «los puertos tenemos que garantizar conectividad, estabilidad, eficiencia y adaptarnos a todas estas realidades», explicó.

Carles Mayol se mostró de acuerdo con estas afirmaciones y destacó asimismo la «resiliencia» mostrada por los puertos, de los que subrayó «tenemos un papel clave para garantizar la capacidad de la cadena de suministro en estos momentos en los que es muy difícil prever lo que puede pasar. Por lo tanto, hay que estar muy preparados para dar respuesta a las necesidades de los clientes, que al final es lo que piden hoy en día. Nos piden conectividad, eficiencia y, sobre todo, seguridad».

Mayol también apuntó a otros factores que valoran las compañías como la rapidez, la reducción de costes, la eficacia, la fiabilidad y la transparencia, haciendo hincapié en este último factor. «La transparencia es una parte importante para conocer el estado de la cadena logística en todo momento, saber cuál es su realidad y poder anticiparse. Al final, creo que eso es lo que más están buscando los clientes», añadió Mayol.

Los representantes de los puertos de Algeciras, Tarragona, Valencia y Barcelona debatieron sobre el papel de Aragón en el transporte marítimo y el futuro del sector. / JAVIER RÍO

Importación y exportación

Otro de los temas a los que se intentó dar respuesta en el foro es saber si el futuro pasa porque cada puerto intente servirlo todo o por una mayor especialización por tráficos, sectores y mercados, intentando conocer también los tipos de mercancías que salen y entran a Aragón desde los principales puertos del país. Por Algeciras, por ejemplo, según indicó Juan José Aguilar Pacheco, sobre todo llegan componentes relacionados con el sector de la automoción, la agroalimentación, el sector energético y el sector textil, dónde Aragón actúa como hub nacional. .

En Valenciaport, las mercancías son prácticamente las mismas lo que hace que haya una «competencia sana». «Al final, como organismos públicos lo que tenemos que hacer es dar opciones a las empresas para que puedan elegir la mejor vía posible para ellos. Nosotros somos muy competitivos en cuanto a conectividad y creo que hay que optimizar esa competencia y dar alternativas a la empresa privada», subrayó Cristina Rodríguez.

Cristina Rodríguez, jefa de contenedores de Valenciaport. / JAVIER RÍO

«El objetivo no es que Aragón utilice Valenciaport, sino que las empresas aragonesas sean más competitivas utilizando sus conexiones» Cristina Rodríguez — Jefa de contenedores de Valenciaport

Narcisa Codau coincidió tanto con Aguilar como con Rodríguez y añadió que el Puerto de Tarragona tiene un papel muy importante como puerto especializado. «Históricamente hemos tenido mucho tráfico agroalimentario, y por otro lado también la parte de la petroquímica, ya que estamos en el polo petroquímico más grande del sur de Europa. Esto no quiere decir que especialización sea lo mismo que inmovilidad, que te quedes en el mismo lugar y que no busques ampliar un poco, diversificar, dar respuesta a las necesidades de los clientes, y esa es la estrategia que estamos tomando en Tarragona», puntualizó.

Por su parte, Carles Mayol continuó en la misma línea y destacó que en cuanto a mercancías «los puertos somos el espejo del tejido industrial al que servimos y, por tanto, los tráficos que analizamos de Aragón a través de Barcelona son de sectores como el agroalimentario, productos de gama blanca para el hogar, automoción o química», y quiso remarcar que «el papel que desarrolla Aragón hoy en día, como capital logística de España le da una posibilidad de escoger óptima. Las empresas aragonesas disfrutan de una diversificación que las hace todavía más competitivas». Además, insistió en que «es bueno competir y es mejor todavía para las empresas exportadoras e importadoras disponer, en este caso, de cuatro puertos punteros, que destacamos cada uno en nuestras áreas de negocio».

Balance del último año

En cuanto a las cifras y tendencias del sector, los ponentes hicieron un repaso sobre el impacto económico de la actividad portuaria en el año 2025 y de cómo ha comenzado este 2026. Para el Puerto de Barcelona, según explicó Mayol, 2025 fue un año de crecimiento pese a la incertidumbre. «El puerto creció, básicamente, en carga local. En cambio, cayó en los tráficos internacionales, a nivel de transbordo».

En el Puerto de Tarragona, 2025 terminó con cifras algo inferiores al año anterior debido en parte a las malas cosechas en el sector agroalimentario, aunque en lo que llevamos de 2026 la tendencia ha cambiado. «Seguimos la misma línea de que los agroalimentarios no nos están empujando tanto, el crecimiento es más moderado pero, en cambio, estamos tirando mucho de carga general, vehículos, siderúrgicos y contenedores, sobre todo. Es lo que más nos ha impulsado estos primeros meses del año y ratifica un poco la estrategia que estamos tomando con la mirada puesta en la diversificación. No nos fijamos tanto en cifras, sino en todo lo que estamos consiguiendo como puerto», explicó Codau.

Para el Puerto de Algeciras, el 2025 no fue un mal año en cuanto a cifras ya que consiguió mantenerse, por décimo año consecutivo, por encima de las 100 millones de toneladas de mercancía, situándolo en el primer puesto del sistema portuario español y en el cuarto puesto europeo en tráfico total de mercancías. «El año pasado, por ejemplo, en nuestro puerto fueron más de 530.000 camiones los que cruzaron el estrecho. Esa evolución, además, sigue en auge y esperamos que en el 2030 tengamos en el entorno de los 800.000 camiones», señaló Aguilar. Un crecimiento que se ha estancado a principios de este año 2026 debido a las condiciones meteorológicas. «Estos primeros meses hemos tenido varios cortes provocados por las tormentas y danas, y hemos tenido que gestionar los 2.000 camiones diarios que llegan al puerto para darles salida porque si no se van acumulando, no solamente ya en el puerto, también en los alrededores».

Juan José Aguilar Pacheco, jefe del departamento de operaciones e intermodalidad del Puerto de Algeciras. / JAVIER RÍO

«Algeciras no compite por ser el puerto más cercano a Aragón, sino por acercar el resto del mundo a Aragón» Juan José Aguilar Pacheco — Jefe del departamento de operaciones e intermodalidad del Puerto de Algeciras

Por otro lado, Valenciaport cerró 2025 como un buen año con 5,5 millones de TEUs, consolidándose como el primer puerto de España, y concentrando el 42% del comercio exterior español. «Sobre todo el incremento ha venido de la mano de la importación y la exportación, aunque también en el transbordo», expuso Rodríguez, quien señaló que 2026 lo encaran con «mucha prudencia y confiando en la fortaleza y en esa capacidad de adaptación que tiene el tejido empresarial, nuestra comunidad portuaria y en general los operadores logísticos».

El papel estratégico de Aragón

Volviendo a la comunidad, los ponentes destacaron el papel que juega Aragón para el desarrollo estratégico de sus puertos y los cuatro coincidieron en que la región es uno de los centros logísticos claves de España. Juan José Aguilar señaló que para el Puerto de Algeciras Aragón «es esencial» y buena prueba de ello es el compromiso de la autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza,que se estableció con el Gobierno de Aragón, al establecer Plaza como Terminal en Zaragoza, ADIF y el operador del servicio Rail & Truck.

Por su parte, Cristina Rodríguez destacó que para Valenciaport «el objetivo real es que las empresas aragonesas sean muchísimo más competitivas utilizando el conjunto de nuestros puertos (Gandía, Sagunto y Valencia)». En el caso del Puerto de Tarragona, debido a la cercanía, el papel de Aragón es todavía más estratégico y una gran oportunidad para seguir creciendo. «Al final no queremos ser solo una puerta de entrada y salida de mercancía, sino una extensión de la cadena logística de Aragón y abrir a las empresas aragonesas a tráficos y a mercados tanto del Mediterráneo como de Europa», explicó Narcisa Codau.

Para el Puerto de Barcelona, como socio fundador de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), las buenas relaciones con Aragón son fundamentales y el mejor ejemplo es esa apuesta que se hizo hace ya 25 años por los llamados «puertos secos». Gracias a ello, apuntó Mayol, «Aragón ha multiplicado por 7 su tráfico marítimo en los últimos 20 años y se ha consolidado como segunda comunidad más internacionalizada de España». En este sentido, «la estrategia es clara, acercar la misma competitividad que pueda tener una empresa que está en una primera o una segunda corona de un puerto a cualquier otra empresa ubicada en el interior, por tanto, el hecho de existir estas terminales interiores lo que hace es aportar, acercar o brindar las mismas reglas de juego a nivel de competitividad, de fiabilidad y sostenibilidad», señaló Mayol. Además, destacó también la importancia del canal frío existente entre Zaragoza y Barcelona, un proyecto que permite conservar los productos perecederos que llegan del puerto, como por ejemplo la carne u otro tipo de alimentos.

Avanzarse al futuro

A continuación, los ponentes presentaron algunas de las inversiones y proyectos más importantes que están poniendo en marcha desde los diferentes puertos para seguir mejorando en innovación, sostenibilidad y ser todavía más competitivos.

En primer lugar, Carles Mayol desgranó la tecnología Blue Tech Port que está utilizando el Puerto de Barcelona, un sistema que busca convertir el puerto en un laboratorio de innovación en economía azul, es decir, en todas las actividades relacionadas con el sector, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad y la digitalización. «Es una forma de adelantarnos a las necesidades logísticas del futuro para ir ganando competitividad y las empresas aragonesas podrán disfrutar o beneficiarse de estas iniciativas que podamos entre todos sumar y aportar», añadió.

En cuanto al Puerto de Tarragona, a finales de mayo adjudicaron la construcción y explotación de la nueva terminal del Moll d’Andalusia a Cosco y PTP con una inversión de 116 millones de euros y que se prevé que esté terminada en 2028. Un proyecto que tal y como destacó el pasado mes de mayo en las jornadas de la Terminal Intermodal de Monzón el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago J. Castellá, forma parte de la transformación que está viviendo el puerto y que también impulsará el sector logístico aragonés. «Abrimos una nueva puerta y sobre todo acompañados de dos operadores como son Cosco y PTP, que al final te dan tranquilidad, confianza, experiencia y también unas rutas ya marítimas regulares que hasta ahora no teníamos y que ahora vamos a poder ofrecer», explicó Narcisa Codau.

Además, desde el Puerto de Tarragona continúan impulsando el sector logístico aragonés gracias a transformación del tramo Zaragoza-Lérida-Tarragona en una autopista ferroviaria, unas estudios que en septiembre del año pasado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó por 3,78 millones de euros. «Creemos que es uno de los proyectos que más impacto positivo tendrá para el puerto y para el territorio. De esta forma, se traduce la apuesta firme que estamos haciendo las administraciones y todos los operadores en cuanto a intermodalidad y eficiencia del transporte. Creo que esto va a beneficiarnos a todas las partes y ayudará a todas las empresas aragonesas a sacar la mercancía ya no sólo hacia Tarragona sino incluso hasta Barcelona o el resto de Europa».

Narcisa Codau, comercial coordinator del Puerto de Tarragona. / JAVIER RÍO

«No queremos ser solo una puerta de entrada y salida de mercancías, sino una extensión de la cadena logística de Aragón» Narcisa Codau — Comercial coordinator del Puerto de Tarragona

Otra de las autopistas ferroviarias cuyas obras ya están en marcha es la que conectará Algeciras con Zaragoza, uno de los proyectos logísticos de país y más transformadores para Aragón. Hasta el momento, los trabajos en el tramo Zaragoza-Madrid estás ya prácticamente terminados y se espera comenzar con el tramo sur a partir del 15 de agosto, según apuntó Aguilar. «Ahí hay obras importantes a ejecutar que van a tener una duración aproximada de entre diez y catorce meses, porque hay que mejorar unos gálibos en los túneles y también se necesita un viaducto», explicó Juan José Aguilar que, aunque no quiso precisar fechas, si que señaló que la puesta en servicio que estaba prevista para finales de 2027 podría llegar a principios de 2028.

Pese a no ser el puerto más cercano a Aragón, desde Algeciras esperan que estas obras hagan factibles las conexiones entre estos dos puntos y que muchas empresas aragonesas se decanten por esta opción para proyectarse internacionalmente, ya que Algeciras juega un papel importante a nivel global con grandes rutas que conectan el Estrecho de Gibraltar, Marruecos y el resto de África, América y Asia. «Vamos a intentar competir en acercar el mundo a Aragón a base de conectividad ferroviaria. El objetivo sería sería subir al tren el 10% de los camiones que cruzan el estrecho».

También en la mejora de las conexiones ferroviarias leva años invirtiendo desde Valenciaport, concretamente en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia, mejorando los gálibos para conseguir que sea una opción segura y eficiente para conectar ambos territorios. «En cualquier caso al final no solamente hablamos de infraestructura, es una conexión estratégica que unirá dos grandes polos, la plataforma logística más grande de España con el conjunto de Valenciaport. Al final esto va a redundar en cadenas logísticas muchísimo más eficientes que permitirán al tejido empresarial de Aragón alcanzar o llegar a mercados internacionales con mejores condiciones y, sobre todo, ampliando sus opciones logísticas», indicó Cristina Rodríguez.

Por otro lado, Valenciaport trabaja tambien en tres ejes importante: la terminal norte, que permitirá duplicar la capacidad del puerto en cuanto a contenedores; las mejoras en el transporte ferroviario, no solo con el ya mencionado tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia, sino también con el futuro Corredor Mediterráneo Algeciras-Barcelona-Tarragona-Valenica; y los proyectos vinculados a la electrificación de muelles.

Hacia la descarbonización

De cara al futuro, uno de los principales retos dentro del sector es conseguir avanzar en materia de sostenibilidad. La normativa europea actual establece que a partir del 2030 los puertos deberán poder suministrar los motores auxiliares de los buques, cuando están atracados, con energías verdes. Una tarea todavía pendiente pero en la que ya están trabajando para poder alcanzar dicho objetivo.

Desde el Puerto de Tarragona, Narcisa Codau apuntó que una de las prioridades ahora mismo es la electrificación de muelles. «Para 2028 ya tenemos la previsión de tener el Muelle de Baleares, que es el de cruceros, ya completamente conectado, y ofrecer ese servicio que tanto nos piden las empresas y clientes que vienen al puerto». Y añadió que, sobre todo teniendo en cuenta el potencial de la industria química de Tarragona, están apostando por el amoníaco verde y el metanol como opciones sostenibles y de combustibles de futuro.

Mientras, en el Puerto de Barcelona apuestan también por la electrificación en diferentes terminales desde el 2024, cuando empezaron a trabajar en esta transformación para no quedarse atrás. «Este año 2026 la hemos extendido a las terminales de ferris de Grimaldi y, próximamente, a la terminal de cruceros. Esperamos que antes del 2030 tengamos aproximadamente casi el 90% del puerto electrificado, es decir, que cuando llegue un buque, si está preparado, se pueda conectar y de esta forma reducir la emisión de gases relacionados con la huella de carbono. El 60% de las emisiones de los puertos vienen de los motores auxiliares, si eres capaz de reducirlo estás ganando muchísimo», destacó Carles Mayol.

En el Puerto de Algeciras, la apuesta por la sostenibilidad también es una realidad. «El año pasado, nos consolidamos como Green Energy Hub con casi 80 operaciones ship-to-ship de GNL (gas natural licuado) y de BioGNL, eso nos coloca la cabeza en los puertos de la península y en el top 3 europeo en este tipo de operaciones. Obviamente, estamos trabajando también en el tema del hidrógeno verde, del metanol y del amoníaco verde y, estamos dando pasos bastante definitivos», señaló Juan José Aguilar.

El jefe del departamento de operaciones e intermodalidad del Puerto de Algeciras se mostró también de acuerdo con Mayol en cuanto a la electrificación y añadió que es un objetivo complicado en el que hay que empezar a trabajar desde ya. «Sobre todo porque muchas veces lo importante no son solamente las instalaciones sino el acceso a la energía». Y puso como ejemplo su puerto, que tiene programada una inversión de 93 millones de euros para descarbonizar los muelles y antes de final de año va a tener la zona de Ro-Ro y Ro-Pax prácticamente lista para iniciar las operaciones. Sin embargo, «hay que traer esa energía al puerto para poder dar esos servicios y eso también es una carencia en algún caso y las compañías eléctricas tienen que ponerse en ello», incidió.

Cristina Rodríguez, al igual que el resto de ponentes, subrayó el trabajo para la electrificación que llevan a cabo en sus tres puertos- Valencia, Gandía y Sagunto- con el objetivo de llegar al 85% de los muelles electrificados a finales del 2028 o principios del 2029. «Gandía actualmente es el más sostenible y verde de los tres. Allí toda la energía que precisa la maquinaria ya viene de energías verdes. Además en Valencia vamos a construir dos subestaciones eléctricas y, con respecto a la electrificación de muelles, también a lo largo del 2027 tendremos toda la parte de la zona de cruceros ya en marcha».

Puertos inteligentes

Además de la sostenibilidad, otro de los grandes objetivos del sector portuario es la digitalización. «Al final, nosotros como puertos lo que tenemos que hacer es ser lo más transparentes posible, aportar a todas las partes de la cadena logística la mayor información en tiempo real, una mejor visibilidad para que se puedan planificar mejor las empresas y conseguir que los procesos sean muchísimo más ágiles», señaló Rodríguez.

Para ello, cada puerto ha desarrollado su propia plataforma digital (PCS-Port Community System), aunque con la posibilidad de conectarse en un futuro a una plataforma común impulsada por el Ministerio de Transportes que se llama Simple. Esta herramienta permite conocer los datos en todo momento y anticiparse.

En el caso del Puerto de Barcelona se están desarrollando varias iniciativas en torno a lo que se conoce como smart ports o puertos inteligentes, que, según Mayol, no es otra cosa que «seguir dotando de fiabilidad y de competitividad al sistema portuario y la digitalización es solo una herramienta más para conseguirlo». En su caso, ya han desplegado una red de 5G e incluso creado un gemelo digital que permite optimizar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la eficiencia energética. «También estamos dando robustez a nuestro PCS para que sea más accesible, ya en su día implantamos lo que llamamos Container Tracking Application, para uso exclusivo de los exportadores e importadores y que conozcan de una manera muy fácil todas sus cargas, y ahora hemos anunciado también un Green Shipping and Digital Corridor, un corredor digital y sostenible con el puerto de Shanghai, para gestionar el aumento de tráfico que llega desde allí relacionado principalmente con el sector de la automoción», detalló Mayol.

Carles Mayol, jefe de contenedores del departamento comercial del Puerto de Barcelona. / JAVIER RÍO

«Un cliente ya no pide únicamente precio y volumen, sino fiabilidad, transparencia y capacidad de anticipación» Carles Mayol — Jefe de contenedores del departamento comercial del Puerto de Barcelona

Tal y como comentó Juan José Aguilar, el Puerto de Algeciras también busca unir la digitalización con la sostenibilidad, y buena prueba de ello es el corredor verde y digital Algeciras-Panamá. «Al final, esto se resume en una plataforma de interoperabilidad, entre, en este caso, nuestro PCS, que es Teleport, y la plataforma digital de comercio centroamericana para el impulso del intercambio comercial birregional de productos frescos entre España y Centroamérica. A partir de ahí, efectivamente, es fundamental esa trazabilidad de la mercancía. Antes los puertos, hace quince años, eran como agujeros negros, donde entraba la mercancía, pero no se sabía ni cuándo, ni cómo salía. Ahora mismo, el disponer de datos es fundamental, no solamente ya para el operador, sino también para el cargador y para nosotros mismos como gestores del espacio público del puerto», enfatizó.

Nuevos retos

Por último, los ponentes reflexionaron sobre los avances y proyectos que esperan poner en marcha en el próximo año. La primera en intervenir fue Narcisa Codau que comentó que espera seguir adelante con la terminal del Moll d’Andalusia y afianzar la conexión ferroviaria de Tarragona con Aragón.

Desde el Puerto de Barcelona, Carles Mayol destacó que el objetivo es también mejorar la conectividad ferroviaria. «Este año buscamos terminar las obras de lo que son los apartaderos, 10 entre Zaragoza y Barcelona, lo cual nos debería permitir al próximo año poder anunciar al conjunto de empresas aragonesas que podemos operar trenes más largos, por tanto, con mayor capacidad, más competitivos, con menos huella de carbono, y por tanto, de alguna forma, invitamos a seguir empujando a esa logística eficiente y sostenible que supone el ferrocarril».

Para Valenciaport, los deberes para este año también pasan por mejorar la red ferroviaria. «Me gustaría hablar de más conectividad y proyectos materializados. Básicamente, hablar de resultados concretos en el corredor Zaragoza-Teruel-Sagunto- Valencia».

Con este mismo objetivo, Juan José Aguilar destacó que el próximo año «me gustaría poder decir que el año que viene vamos a tener la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza por fin en marcha. Lo veo complicado, aunque se están poniendo las mimbres, y esperamos que esté lista para finales del 2027 o principios del 2028».

Finalmente, en cuanto a lo que piden a Aragón, los cuatro coincidieron en que es fundamental que se continúe por la misma senda de colaboración público-privada que se ha llevado hasta ahora, independientemente del color político del Gobierno, y que es lo que ha colocado a Aragón como centro logístico de referencia.

En definitiva, la distancia con el mar es cada vez una barrera menor para las empresas aragonesas a la hora de expandirse al exterior gracias a las colaboraciones que mantiene la comunidad con los principales puertos del país convirtiéndose no solo en puertas de entrada y salida sino también en socios estratégicos.

Noticias relacionadas

Como concluyó el jefe de contenedores del departamento comercial del Puerto de Barcelona, Carles Mayol, «Aragón evoluciona favorablemente, continúen así porque es de admirar y es un ejemplo que deberíamos copiar en otras regiones de España».