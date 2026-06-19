Un atardecer entre viñedos para escuchar el vino de Cariñena

Hay planes que se disfrutan con una copa en la mano y otros que convierten esa copa en el centro de una experiencia. La Denominación de Origen Cariñena continúa explorando nuevas formas de acercar el vino al público a través de su Plan Ñ, una iniciativa que busca conectar el territorio, la cultura y el placer de compartir. Su próxima propuesta invita a vivir el viñedo de una manera distinta, al caer la tarde y con la música como hilo conductor.

La cita será el próximo 3 de julio en un viñedo situado junto a la pequeña ermita de San Bernardino de Siena, un enclave que se transformará para la ocasión en un escenario íntimo al aire libre. La experiencia estará reservada únicamente a 20 personas, lo que refuerza el carácter exclusivo de una velada pensada para quienes buscan planes diferentes, vinculados al paisaje y al disfrute pausado del vino.

El espacio será transformado con una ambientación especialmente cuidada, con sofás, iluminación cálida, guirnaldas y una puesta en escena concebida para crear una atmósfera envolvente entre viñas. La propuesta incluirá traslado en autobús de ida y vuelta desde Zaragoza, una cata armonizada de vinos de Cariñena, una propuesta gastronómica y una actuación en directo de Gourmet Harmony, el proyecto liderado por el violinista Manuel Urios.

La singularidad de la experiencia reside en que cada vino contará con su propia composición musical, creada a partir de sus características organolépticas. De este modo, los matices de cada copa se traducirán en sonido y el vino no solo se degustará, sino que también se escuchará. Una manera sensorial de mirar hacia el territorio, de reconocer sus aromas y de poner en diálogo tradición, paisaje y creatividad contemporánea.

La propuesta se completa con una actuación en directo de Manuel Urios. / DO Cariñena

Manuel Urios pondrá la nota musical Manuel Urios inició su formación musical a los cuatro años y ha desarrollado una sólida trayectoria como violinista. Estudió en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel, con David Santacecilia, y completó el Grado Superior en la especialidad de Violín en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección de Joaquín Torre. Su carrera ha estado marcada por la formación continua y la búsqueda de nuevas formas de interpretación. En 2020 recibió la Beca Forum Musikae, que le permitió perfeccionar su trabajo de música de cámara junto al Cuarteto Casals. También ha recibido formación de la violinista Ana María Valderrama. Actualmente compagina su actividad concertística con la docencia y forma parte de la bolsa de instrumentistas de la Residentie Orkest, la orquesta de la ciudad de La Haya. En Gourmet Harmony, Urios traslada esa experiencia al terreno sensorial, creando piezas musicales que dialogan con el vino y convierten cada cata en una experiencia escénica.

Para participar será necesario rellenar una inscripción online y, posteriormente, se realizará un sorteo entre las personas inscritas.

El Plan Ñ es la propuesta con la que la DO Cariñena quiere abrir nuevas puertas al mundo del vino. Su objetivo es acercarlo a públicos diversos a través de códigos más actuales, emocionales y experienciales, alejados de la imagen más convencional de la cata tradicional.

Con esta iniciativa, la denominación refuerza su apuesta por propuestas que vinculan vino, paisaje y cultura, y que convierten el consumo en un momento memorable.