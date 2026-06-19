La CHE publica el nuevo Plan Especial de Sequías de la cuenca del Ebro

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha publicado el nuevo Plan Especial de Sequías (PES) de la demarcación hidrográfica del Ebro, un documento que sustituye al aprobado en 2018 y que establece los criterios de actuación ante situaciones de sequía y escasez en la cuenca.

El plan fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el lunes 15 de junio y culmina un proceso de tramitación iniciado el 30 de marzo de 2023 con la primera consulta pública. Tras más de tres años de trabajo, el documento incorpora ajustes técnicos y nuevas herramientas de gestión para mejorar la respuesta ante episodios extremos.

Un plan continuista, pero con mejoras técnicas

El nuevo PES mantiene una línea de continuidad respecto al plan de 2018, lo que, según la CHE, refleja el grado de madurez técnica y aceptación social alcanzado por esta herramienta de planificación. No obstante, introduce mejoras en las unidades territoriales, los indicadores de sequía y escasez, la gestión del abastecimiento urbano y la gobernanza.

Entre los principales cambios figura la división de la antigua Unidad Territorial 11, correspondiente al Bajo Ebro, en dos subsistemas: 11A Bajo Ebro y 11B Siurana, con el objetivo de representar mejor realidades hidrológicas diferentes.

También se modifican los límites de las unidades territoriales 16 y 17, de forma que la Rioja Alavesa, beneficiada por el trasvase del río Inglares, queda incluida en la Unidad Territorial 17, correspondiente a las cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares.

Nuevos indicadores y revisión de umbrales

El plan incorpora además cambios en varios indicadores de seguimiento. Entre ellos, se actualizan índices por la incorporación a la gestión de los embalses de Enciso, Albagés y Cañón de Santolea, posteriores a 2017.

También se han revisado los umbrales del embalse de Las Torcas, teniendo en cuenta la serie de datos 1990-2023, una mejora solicitada por los regantes para reflejar con mayor fiabilidad el comportamiento de la cuenca del río Huerva ante las sequías.

Asimismo, se corrige la estadística histórica de volúmenes embalsados en Barasona-Joaquín Costa, se recalculan los umbrales del embalse de Mequinenza a partir de su nueva batimetría y se incorporan índices complementarios para el diagnóstico de la sequía y la escasez en los ríos Guatizalema y Yalde, así como en los sistemas de abastecimiento dependientes de los embalses de Vadiello y Castroviejo.

Más atención al abastecimiento urbano

Otra de las novedades del nuevo plan es el refuerzo de la gestión del abastecimiento urbano. El documento recoge los planes de emergencia de las poblaciones de más de 20.000 habitantes, un total de 18 planes, e incorpora un nuevo anexo con orientaciones para actuar ante situaciones de sequía en los sistemas de abastecimiento urbano de la cuenca del Ebro.

Estas orientaciones se basan en la experiencia acumulada durante la sequía de 2023, un episodio que la CHE considera clave para mejorar los protocolos de actuación y avanzar hacia una respuesta más ordenada y eficaz.

Criterios para situaciones excepcionales

El nuevo Plan Especial de Sequías también concreta criterios orientadores para declarar la Situación Excepcional por Sequía Extraordinaria (SESE).

Además, recomienda la creación de la Comisión Permanente de Sequía cuando más del 30% de la cuenca del Ebro se encuentre en situación de escasez, así como su posible disolución cuando ese porcentaje baje del 10%.

El documento toma como referencia el informe elaborado tras la sequía de 2023, que servirá como modelo para los informes de futuros episodios de sequía en la demarcación.

Próximos pasos tras la aprobación

Una vez aprobado el nuevo plan, la CHE deberá adaptar los informes mensuales de seguimiento de la sequía a los nuevos criterios. Estos informes actualizados comenzarán a publicarse a partir del mes de julio.

También deberán actualizarse los planes de emergencia ante sequías de los municipios de más de 20.000 habitantes, teniendo en cuenta el contenido del nuevo PES. La Confederación recomienda a estas localidades iniciar los trabajos necesarios para adecuar sus documentos.

Además, la CHE invita al resto de municipios, abastecimientos y usuarios a elaborar sus propios planes de contingencia ante la sequía, aunque no estén obligados a ello.

Una herramienta para actuar de forma progresiva

Los planes especiales de sequía son, según la CHE, una herramienta fundamental para garantizar una actuación progresiva, racional y basada en indicadores y protocolos.

La Confederación destaca que la sequía de 2023 en la cuenca del Ebro demostró la importancia de contar con una respuesta ordenada para minimizar los efectos negativos de estos episodios extremos.

La vigencia del nuevo plan se extenderá hasta la aprobación de la próxima revisión, previsiblemente dentro de seis años, siguiendo un ciclo paralelo al del plan hidrológico de demarcación, aunque con una diferencia de dos años.

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Con esta actualización, la CHE subraya la necesidad de mantener procedimientos de mejora continua que permitan a la sociedad adaptarse mejor a las incertidumbres climáticas e hidrológicas del futuro.