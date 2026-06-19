El cirujano Pedro Cavadas, en Zaragoza: "El crecimiento personal no se consigue preguntando a ChatGPT"

Una sociedad anestesiada por la inmediatez y un objetivo como salvoconducto: la bondad. Contra los engaños comerciales, las tendencias y modas ha rebatido el cirujano reconstructivo Pedro Cavadas desde Zaragoza este viernes, lanzando una crítica a la "prostitución del lenguaje" que se hace en la actualidad y volviendo a lo que es real, a lo esencial, a lo humano.

El doctor, pionero mundial en trasplantes complejos y microcirugía de alta dificultad, ha reflexionado acerca de lo que significa estar bien junto a la psiquiatra Marian Rojas en un encuentro organizado por la Fundación Ibercaja que ha tenido lugar este viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

La conversación se ha dividido de forma natural en cuatro ejes sobre los que han reflexionado ambos profesionales de la salud. El primero de ellos ha girado en torno al mito de la felicidad y el verdadero estar bien, definido por la psiquiatra Marian Rojas como "tener la energía física y la estabilidad emocional", el contar con "herramientas" para adaptarse a las batallas y "capear" los temporales vitales. Cavadas ha respondido con un crudo realismo: "Sé lo que es estar mal, pero lo que es estar bien no lo sé todavía".

La psiquiatra Marian Rojas participa en el congreso 'El mundo que viene' organizado por la Fundación Ibercaja. / Pablo Ibáñez

Los expertos han coincidido en desmentir el ideal de "felicidad perpetua" que a juicio de Rojas "obsesiona" a la ciudadanía y que para Cavada es un "engaño comercial". La psiquiatra ha defendido que el ser humano no está diseñado para la felicidad, sino para la supervivencia, que en su origen fue cazar para poder comer y que ahora consiste en cosas como responder a todos los correos electrónicos o llegar a fin de mes.

El cirujano ha seguido esta línea al abordar el tema del sufrimiento y definiéndose como "gestor de tragedias", término que también ha hecho suyo Rojas. Cavadas ha puesto así sobre la mesa la importancia de la empatía, clave en la profesión médica, al afirmar que la medicina no es que haya más personas en el mundo o evitar la muerte por todos los medios, sino que "el objetivo de la medicina es aliviar sufrimiento".

La empatía es esencial para acompañar a los pacientes en su vulnerabilidad porque, ha dicho Cavadas, los humanos son "monos asustados" y en los momentos de debilidad agradecen que un profesional, con conocimiento y profesionalidad, les "lleve de la mano en todo el proceso de sufrimiento", ayudándoles a curarse si es posible o a morir dignamente si la patología no es reversible. "La empatía es ponerte de verdad en la piel de otro. Y eso no está de moda", ha sostenido Cavadas.

De esta forma, Rojas y Cavadas han llevado a la conversación la superficialidad de la sociedad actual y la inmediatez, que a juicio de Cavadas "no encaja bien con la empatía de verdad" porque impide entender el sufrimiento del otro y ponerse en su piel. Es el egocentrismo. "Lo único que nos hace iguales es el sufrimiento, es el dolor", ha defendido tras analizar que todo el mundo piensa en lo suyo como lo más importante olvidándose así del de al lado.

Congreso El mundo que viene organizado por la Fundación Ibercaja. / Pablo Ibáñez

Rojas también ha reflexionado sobre la sociedad del siglo XXI, que considera que está "inmersa en una profunda crisis de atención" porque se han delegado funciones en agentes externos -por ejemplo, en lugar de tratar de ubicarte tú, hacer que esa función la cumpla Google Maps-, e hiperestimulado con las pantallas. "El crecimiento personal no se consigue preguntando a ChatGPT", ha defendido Cavadas.

"Hemos anestesiado nuestra corteza prefrontal", ha compartido Rojas. Es el área del cerebro que se encarga de la empatía, la concentración y la gestión de impulsos. La psiquiatra ha indicado que ello se traduce en una huída de la profundidad, en una adicción a la dopamina y también en una polarización. "O es blanco o es negro, o te quiero o te odio", ha ejemplificado.

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Con un punto con cierta tendencia pesimista pero dominado por el realismo, Cavadas ha recordado que el mercado genera necesidades que en no se tenían. "Si no le das un sentido a tu vida, te conviertes en un tonto más consumidor de nada, que evidentemente nunca jamás vas a tener nada parecido a una salud mental sólida", ha expresado. De ahí que considere vital "ser capaz de encontrarle el placer a la ayuda" y, en especial, a "regalar por el hecho de regalar" y no "para esperar una respuesta o un agradecimiento o un reconocimiento". "El objetivo para un ser humano es ser buena persona", ha concluido.