El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón lamenta el fallecimiento de Mariano Polanco

Ayer falleció Mariano Polanco Cedenilla, miembro del Consejo de Protección de la Naturaleza desde el año 2014 representando a los grupos conservacionistas en este órgano.

A lo largo de estos 12 años, Mariano ha sido uno de los consejeros más participativos, aportando su conocimiento, experiencia y su compromiso con la conservación del medio natural aragonés.

Ha liderado numerosas iniciativas en pro de la mejora del medio ambiente aragonés, desde la creación de un parque natural en Canal Roya y Anayet, a la defensa en genera de las montañas, pasando por la lucha contra uno de los principales problemas de contaminación de Aragón, el lindano.

Mariano no ha sido sólo un miembro más de esta familia que es el CPNA. Durante 12 años hemos fraguado lazos de amistad sincera, fruto de sus buenas formas y de su incansable trabajo y capacidad de diálogo.

Destacaríamos dos rasgos de su personalidad: la honestidad y la templanza. Una templanza envidiable que sin duda ha ayudado mucho a crear un espíritu de consenso en el Consejo.

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El CPNA desea trasladar sus condolencias y su apoyo a sus familiares, amistades y a las entidades y colectivos con los que compartió durante décadas su compromiso con la conservación de la naturaleza.