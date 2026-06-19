La 'cornada' de la DPZ a la alcaldesa de Zaragoza por la plaza de toros: Chueca pide la cesión para tener vaquillas y Quero le responde que se ocupe de sus "sobrecostes"

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha criticado las declaraciones de la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, en relación con la plaza de toros, a quien ha pedido que se centre en gestionar la ciudad sin sobrecostes y deje de interferir en competencias de la institución provincial.

De este modo ha respondido el presidente de la DPZ a la preocupación expresada por Chueca a los medios de comunicación este viernes por los problemas para la adjudicación de la plaza de toros, que puede suponer la "gravedad histórica" de dejar a la capital aragonesa sin festejos taurinos para las fiestas del Pilar, sin vaquillas ni corridas de toros en la Feria del Pilar, y para lo que ha pedido a la institución provincial que se la ceda "si no es capaz de buscar soluciones urgentemente".

Sánchez Quero ha incidido en que la gestión de la plaza de toros corresponde "exclusivamente" a la DPZ y "no está al servicio de los intereses políticos del Ayuntamiento de Zaragoza" y ha considerado "especialmente llamativo" que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se pretenda ahora dar lecciones sobre la organización de festejos taurinos cuando la propia ciudad lleva "aproximadamente 150 años sin asumir" la organización directa de esos eventos.

150 años sin organizar estos eventos

Ha recordado además que el actual escenario de "incertidumbre" no lo ha provocado la institución que dirige sino que han sido empresas "vinculadas al entorno del Partido Popular" las que han decidido judicializar el proceso de adjudicación de la plaza, lo que algunos intentan "utilizar como arma política", en referencia a la celebración de la Feria del Pilar. "Han decidido ellos prender fuego al pinar y después ofrecerse como bomberos", ha enfatizado el presidente.

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Sánchez Quero ha instado a Chueca a explicar cuestiones que dependen directamente del Ayuntamiento, como "el creciente coste" de la Nueva Romareda, y a "plantearse construir otra plaza de toros si considera que es una prioridad", ha ironizado, toda vez que ha apostillado que seguro que, en ese caso, las empresas taurinas "de su entorno" no tendrán ningún interés en recurrir el procedimiento.