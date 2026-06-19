La junta del Centro Aragonés de Barcelona dimite el bloque ante el "abandono" que sienten de la DGA: "Tenemos la sensación de provocar molestias"

"Tras numerosas demoras no justificadas y ocultaciones o silencios persistentes por parte de quien creíamos los más interesados en su estreno y disfrute, manifestamos nuestra desmoralización, abandono y, por tanto, dimisión". Así culmina la actual Junta del Centro Aragonés de Barcelona un duro comunicado en el que evidencia una falta de diálogo y entendimiento con el Ejecutivo dirigido por Jorge Azcón, situación que les ha llevado a presentar su dimisión el bloque.

"Creemos que no hemos sido capaces de transmitir al Gobierno de Aragón, en su conjunto, la huella humana, histórica, cultural y social que envuelve al magnífico edificio del Centro Aragonés de Barcelona en la calle Joaquín Costa", dicen.

La decisión llega apenas unos días después de que el Gobierno de Aragón licitara las obras de rehabilitación del edificio por 1,6 millones de euros, unos trabajos que comenzarán en agosto con un plazo de ejecución de 15 meses. Pese a ello, la Junta considera que su idea y acción de voluntariado "ha perdido su sentido" y culpan a la DGA de falta de colaboración. De hecho, en el final de su escrito aluden a una frase que aparecía en el programa electoral de Azcón este año y que decía: "buscaremos la colaboración más intensa con las Casa de Aragón fuera de nuestro territorio, dándoles soporte y estando a su entera disposición".

La Junta, que comenzó su andadura en mayo de 2028, recuerda que ya entonces se dirigieron al Ejecutivo de entonces para proponerle la cesión y reforma de la sede del Centro Aragónes de Barcelona, así como un nuevo proyecto, tanto para la actividad como para su uso por el Gobierno de Aragón y el amplio tejido social, cultural y económico aragonés. El traspaso del inmueble, aquejado por filtraciones, desperfectos y un evidente deterioro, se formalizó en 2023.

Recuerdan que en noviembre de 2023, ya con Azcón en el Pignatelli, él mismo se personó en el centro "y se comprometió a impulsar el proyecto presentado", señalan. "El Centro Aragonés de Barcelona elaboró un proyecto de usos, que el anterior gobierno había aceptado. El gobierno Azcón, tras varias reuniones con cinco directores Generales de las Consejerías del Gobierno de Aragón, nos informó de que una empresa externa realizaría una valoración de usos y una propuesta de gestión", añaden.

Problemas de personal

Explican que mientras llegaban esas obras, el Centro Aragonés ha sufrido problemas de personal, inundaciones frecuentes, deterioros multifuncionales, afrontamiento de requerimientos industriales, requisitos del teatro para su desarrollo normal y la actividad de los socios dentro de la situación actual de cierre del edificio.

"Hemos procurado alentar la esperanza y la ilusión en una nueva ubicación para un colectivo cuya historia personal y vital va muy unida a la del propio Centro y que enlaza generaciones de aragoneses en Barcelona, cuya huella en la cultura, tradiciones, asociacionismo y sociedad barcelonesa y catalana es evidente", explican en su comunicado.

"Hemos colaborado desinteresada y profusamente en cuantos requerimientos se nos han demandado, para facilitar los proyectos y acciones que propiciaran el avance de esas obras. Hemos trabajado en el inventario y mejora de la biblioteca pensando en su apertura a la red de bibliotecas de Aragón. No se nos ha contestado tras nuestra disponibilidad y facilitar el inventario que se nos solicitó desde Cultura de Aragón", dicen.

También apuntan que han reducido "sensiblemente" los gastos imprescindibles y eliminado los que se entendían como "superfluos". "Hoy, junio de 2026, tenemos la sensación de mendigar noticias y provocar molestias"

"Solo el edificio es objeto de trato e interés por parte del actual Gobierno de Aragón. Ha optado por una opción de privatización y rentabilización rápida de sus espacios relegando a sus socios a espacios marginales para que, por su deterioro natural, acaben con la asociación”, denuncian. "El 90 % del edificio se destinará a alquileres sin acceso para los socios", matizan, antes de pedir las "disculpas más sinceras" a los socios, "vivos o muertos, que hayamos podido defraudar".