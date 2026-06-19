La carrera que estudiará la mejor nota de la PAU en Aragón: un doble grado de letras puras en la mejor universidad pública de España

Blanca Gaya, estudiante del colegio Santo Domingo de Silos, ha logrado situarse en lo más alto de la PAU en Aragón con un 13,954, una calificación que la convierte en la mejor nota tanto de la comunidad como de la provincia de Zaragoza. La joven, que recibió la noticia mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en Croacia con una amiga, reconoce que el logro le pilló completamente desprevenida. "No me lo esperaba para nada, ha sido una gran sorpresa. No contaba con esto", ha señalado.

Su objetivo académico, sin embargo, lo tiene claro: estudiar el doble grado de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Una elección que, según detalla, nació de una convicción sencilla pero firme: "Me han apasionado ambas asiganturas y cuando vi que podía cursar las dos a la vez pensé que era la mejor opción".

En 1º de Bachillerato, le surgieron algunas dudas sobre qué es lo que le depararía su futuro académico. A pesar de ser consciente de la dificultad de cursar una doble titulación, la joven se encuentra totalmente decidida: "Siempre es más difícil, aquí hay muchos autores y fuentes que estudiar, pero creo que va a merecer la pena el esfuerzo", añade.

Alumnos durante la PAU Aragón 2026. / Jaime Galindo

Este es el plan de estudios

El itinerario que le espera combina materias de gran peso intelectual. En los primeros cursos, se encontrará con pilares como Introducción a la Historia, Antropología Social y Cultural, Historia de la Filosofía Antigua o Metafísica junto a asignaturas que recorren la Grecia clásica hasta Oriente y Egipto.

A medida que avance, el plan de estudios se adentra en terrenos más especializados: Historia de las Religiones, Ética, Filosofía del Lenguaje o Paleografía y Diplomática, combinadas con bloques históricos que abarcan la Edad Moderna, la Edad Media peninsular o la Historia de América.

En los cursos superiores, la exigencia crece con materias como Filosofía de la Ciencia, Ontología, Historia Contemporánea o Historia Cultural, además de asignaturas que conectan pensamiento y sociedad, como Historia y Género o Filosofía Política Contemporánea. El recorrido académico culmina con los dos trabajos de fin de grado, uno en cada disciplina.

Blanca Gaya ha regresado a su colegio / EL PERIÓDICO

A la joven tampoco le intimida el cambio de ciudad, sino más bien lo contrario, se siente preparada y motivada para ello. Dejar Zaragoza para instalarse en Madrid supone un salto vital importante, pero lo afronta con determinación: “Siempre se tiene un poco de vértigo y miedo porque es dejar tu casa, tu familia y tus amigos para ir a una ciudad muy grande y sola, pero cuando tienes un objetivo y un sueño por cumplir todo es más fácil".

Respecto a la PAU, la estudiante reconoce que los exámenes no fueron lo más duro, sino el propio curso Bachillerato. “Durante el año vives esa tensión constante porque sabes que en junio llega una prueba que significa mucho. Después, los exámenes no me resultaron difíciles”, indica.

Con una nota que le sitúa entre las mejores de España y la mejor de Aragón un proyecto académico tan ambicioso como coherente. Gaya, inicia ahora una etapa marcada por la vocación, la disciplina y la convicción de que este paso es el más oportuno en su nueva etapa.